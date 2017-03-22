Bugün Detay'ın manşetinde ne var?

22.03.2017 Detay Gazetesi'nin manşeti şu şekilde:

ZEYBEK Mİ? SİRTAKİ Mİ?

Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan tıkanıklık şimdi yeni bir aşamaya taşınıyor. Geçmişte farklı dans çeşitlerine benzetilen müzakere masası şimdi ise yeni bir boyuta taşınmak üzere.

YENİ AŞAMAYA DOĞRU

Mont Pelerin ve Cenevre zirveleri sonrasında bir yandan Yunanistan diğer yandan ise Türkiye’nin yaptığı açıklamalar ile ciddi şekilde gerilen ötesinde Kıbrıs’ın güneyinin Rum okulları için aldığı “Enosis Plebsitini” kutlama kararı müzakerelerin kilitlenmesine neden oldu. Başta BM yetkililerinin yoğun girişimleri ve çözüm yanlılarının talepleri doğrultusunda görüşmelerin yeniden başlamasının yolu aranıyor.

PLEBSİT YENİDEN RUM MECLİSİNDE

Disi’nin önerisi ile “ENOSİS Plebisitinin” okullarda kutlanma kararı bugün Rum Temsilciler Meclisi’nin alt komitesinde yeninden görüşülecek. DİSİ yetkinin Rum Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmesini istiyor. Akel’in bu konuda alacağı tutum ise kilit önemde.

NİSAN BAŞINDA YEMEK

Müzakerelerin yeniden başlaması, Temmuz ayında bir anlaşma sağlanması ve Eylül ayında da referanduma gidilmesi için yol haritası hazırlandığı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, yol haritasını ileri götürdüğü iddia edildi.