Bugün Detay'ın manşetinde ne var?

24.03.2017 Detay Gazetesi'nin manşeti şu şekilde:

KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Enosis kararını ortadan kaldıracak yeni yasanın Rum meclisinden geçmesinin hemen ardından iki liderin ay sonunda bir yemekte buluşabileceğini ve ardından müzakere sürecinin yeniden başlayabileceğini açıkladı.



TASARI KOMİTEDEN GEÇTİ: Türk tarafının tepkisi üzerine harekete geçen Rum lider Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ, Enosis kararının telafi edilmesini amaçlayan bir yasa tasarısını ilgili komiteden önceki gün geçirdi. Tasarının genel kuruldan geçip yasalaşması konusunda, Rum meclisindeki iki büyük parti DİSİ ve AKEL işbirliği kararı aldı.



SÜREÇ YENİDEN BAŞLIYOR: KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AKEL ve DİSİ işbirliğinde alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Enosis’in okullarda kutlanmasının ortadan kaldırılmasıyla birlikte müzakere sürecinin yeniden başlayabileceğini açıkladı.