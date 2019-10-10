Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü

Dernek başkanı Dr. İbrahim Alçıner, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bir sivil toplum örgütü olarak ülkeve insanlığa daha sağlıklı bir dünya yaratılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Alçıner, gerek KKTC’de, gerekse Türkiye’de başlattıkları çalışmaların meyvesini yakın bir zamanda alacaklarına inanç belirterek, “Rehabilitasyon projemizin hayata geçmesi için gerekli çalışmalarımız Anavatan Türkiye’mizde de devam etmektedir. Bu konuda bizlere destek olan herkese teşekkür eder saygılar sunarız” dedi.