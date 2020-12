Bugün Kızılbaş Kilisesi’nde “New Years – Crafts and Vintage Bazaar” Etkiliği Gerçekleşecek

Kıbrıs Kilisesi, bu etkinliği Kilise’nin ruhuna aykırı ve inananlarını incitici olarak tanımlamış, bu ve benzeri etkinliklerden dolayı hassasiyet ve üzüntülerini tarafımıza iletmişlerdir.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, hangi inancın ibadethanesi olursa olsun, evrensel hukuk ve temel insan hakları gereği saygılı olunması gereklidir. İbadethanenin ruhuna uygun olmayan, ait olduğu inancın inananlarını incitici her türlü etkinlik ise yanlıştır ve kesinlikle kaçınılması gereklidir. Bu tür eylemler isterse başka bazı iyi amaçlar için, bir kasıt güdülmeden ve o inanç mensuplarının hassasiyetleri bilinmediğinden gerçekleştirilmiş olsa dahi o ibadethanenin mensuplarını aynı şekilde incitir.

Kıbrıs’ta veya dünyanın herhangi bir yerinde camilerimizde İslam inancına aykırı, Müslümanları incitebilecek her türlü eylem ya da etkinlik veya ibadethanelerimize yönelik her türlü taciz bizleri incitmekte, bu tür eylemlere karşı en uygun ve etkili biçimde tavır almaktayız. Aynı şekilde diğer inanç mensuplarının ibadethanelerine karşı yapılan, o inancın inanırlarını incitici her türlü müdahale, ibadethanelerin ruhuna uygun olmayan her türlü eylem ve etkinliği de kesinlikle kabul edilemez bulmakta, bu tür yanlışlara karşı gerekli tavrın alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili evrensel insan hakları ilkeleri, insan olmanın ve inancımızın bir gereği olarak her kesimi duyarlı olmaya davet ediyor, bu tür yanlışlardan dolayı üzüntü duyuyor, yinelenmemesi için yetkili birimler ve duyarlı çevrelerce gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.