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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları sorgulanmalı

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Hekimler Sendikası:Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları sorgulanmalı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları sorgulanmalı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, koronavirüs salgının önlenmesi ve korunmasına yönelik kararların alınmasından sorumlu olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının sorgulanması gerektiğini savundu.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış yapığı yazılı açıklamada, ilgili yasada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, 3 alt komiteden gelen bilgi ve öneriler doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate alarak eylem planı yapmak amacıyla yetkilendirildiğini, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin altında yer alması gereken Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin henüz oluşturulmadığını öne sürdü.

Varış, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyesi olan ulusal odak noktası temsilcisi atanmamıştır. Dolayısıyla ilgili komitenin işlevselliği ve aldığı kararların geçerliliği sorgulanmalıdır. Hükümetin yasal mevzuatı geç de olsa uygulamaya karar vermesi olumlu bir adım olmakla birlikte tüm kararların bilimsel dayanaklarının olması son derece önemlidir” dedi.

Ahmet Varış ayrıca gerek Covid gerek Covid dışı vakalarla ilgili kamu sağlık merkezlerinde yeterli iyileştirmeler yapılmadığını ve ikinci dalgaya olması gereken şekilde hazırlık yapılmadığını savundu.

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