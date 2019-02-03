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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Buse Acar Termal ve Ultrasonik sinyallerle aranıyor

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Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları 9. gününde tekrar başladı.
Buse Acar Termal ve Ultrasonik sinyallerle aranıyor

400 BİN TL’LİK CİHAZI ALIP GELDİ

Öte yandan çalışmalar bugün İzmir’den gelen özel bir savunma sanayi şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı. İki kişilik ekip derede ve denizde sistem ile çalışma yapıyor.

1 kilometre menzil içinde 160 derece genişlikte ve 50 metreye kadar derinlikte bir alanı tarayabilen cihazın 400 bin TL olduğu öğrenildi.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor.

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Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 69 kişi katıldı.

400 BİN TL’LİK CİHAZI ALIP GELDİ

Öte yandan çalışmalar bugün İzmir’den gelen özel bir savunma sanayi şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı. İki kişilik ekip derede ve denizde sistem ile çalışma yapıyor.

1 kilometre menzil içinde 160 derece genişlikte ve 50 metreye kadar derinlikte bir alanı tarayabilen cihazın 400 bin TL olduğu öğrenildi.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor.

2338261_4b83ada13ce3c74197e3b9165e5ecb2d.jpg

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