Büyükkonuk'ta çalışanlardan uyarı grevi. Sennaroğlu açıklama yaptı

Sennaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli kamuoyu ,

Bugun Belediye Çalışanlarımızın maaşların gününde ödenmesi ile ilgili olarak başta yapmış oldukları 2 saatlik Grevi desteklediğimi belirtmek isterim.

Büyükkonuk Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 Haziran ayından beri Halkımıza hizmetin yanında önceliğiz içinde olan çalışanın özlük hakları,huzuru ve mutlu çalışma düzeni gibi konuların sağlanması olmuştur.

Ancak bilindiği üzere Belediyemiz Kırsal Kesim belediyesidir, ve maalesef beldemizde küçük bir kaç hotel ve küçük pansiyondan başka bir yatırım bulunmamaktadır.Bu nedenle devlet katkısı dışında Belediyemizin geliri sadece Halktan topladığı vergilerden ibarettir.

Bu gerçekler orta da iken Devlet katkımızdan otomatik kesilen Çalışanın Sosyal sigorta ödemeleri ,çalışanın ihtiyat sandığı ödemeleri,Su dairesine ödemeler,vergi,borçlar vs kesilen tutarlar göz önünde bulundurulduğu zaman ortalama 120.000 tl civarı bir para devlet katkısından kalmaktadır.

Bilindiği üzere geçen aylarda maaşlara yansıtılan Devlet hayat pahalılığın yansıtılması,yıllık barem artışlarının Belediyeler iş sözleşmesinin yürürlükte olması ve barem artışlarının verilmesi gibi artışlarında bir fiil tüm çalışana verilmesi ile beraber aylık toplam maaş tutarı ödemesi 260.000 tl civarına yükselmiştir .

Bu nedenle yaklaşık 140.000 tl civarı eksilen tutarı kılı kırka bölercesine halktan toplamış olduğumuz kısıtlı paralarla parça parça ay içinde çalışanımıza ödemek zorunda kaldığımız bir gerçektir.Şu an itibari ile çalışanımıza geçmiş aylara ait bir maaş ödeme borcumuz bulunmamaktadır.

Bu nedenle hep söylediğim Bizimde içinde bulunduğumuz Kırsal Belediylerin bu pozisyonla ayakta durmaları sadece BİZİM ÜZERİNDE durduğumuz mücadeleyle sadece çalışanı nasıl öderik olacaktır ,bu nedenlerle Kırsal Belediyelerin ayakta kalabileceği ,havuz sisteminin uygulanacağı bir sistemin(reform)derhal uygulanması gerektiğini bir kez daha vurgular ,Çalışanımızın haklı eylemini selamlar..

Belediyemizin gelirlerini nasıl daha da artırırız bunun mücadelesini ayni eforla vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın..!

Saygılarımla...