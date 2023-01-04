Çağ-Sen: Li-Koop’ta işçi kıyımı var!

Ne pahasına olursa olsun örgütlü mücadeleyle kazandığımız haklarımızı koruyacağız.

Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop)’ta çalışan kıyımı en üst seviyeye tırmandı. 5 kişilik yönetim kurulunun 3 üyesinin kararıyla kooperatifin en birikimli ve kıdemli çalışanı olan Saime Dağman’ın görevine yasadışı olarak son verilmeye kalkışıldı.Li-Koop işyerinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi(TİS) vardır. O TİS hükümlerine göre işten çıkarma yetkisi disiplin kurulundadır. Li-Koop yönetimi çalışanların TİS ile kazanılmış haklarını vermediği nedeniyle Çalışma Dairesi tarafından para cezasına çarptırılmış durumdadır.

Kooperatiflerde yönetim kurulu ve sekreterin yanlış uygulamalarından doğan zarar ve ziyanlar kurul üyeleri ve sekreter tarafından şahsın ödenmesi gerekmektedir. Külliyetrli miktarda cezayı şahsen ödemekle karşı karşıya kalan yönetim kurulu üyeleri, çalışanların yasal yollardan hakkını araması uğraşında öncülük eden Saime Dağman’a duydukları kin ve öfke nedeniyle işinden atmaya kalkışmıştır. Bu yapılmak istenen yasadışıdır ve asla kabul edilimez. Çalışanların haklarını korumakla görevli resmi makamlar olması gerektiği gibi yeterince hızlı ve adil davranamasa da, mutlaka bu yasadışı girişimi geçersiz kılmak durumundadır.

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi ile çalışma anayasal ve yasal hakkımızdır. Bu haklarımızı kullanmaktan bizi hiç bir baskı şiddet ve zulüm geri döndüremeyecektir. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) iş yerlerinde çalışana yönelik basklı, taciz, bıktırma, kötü davranış, kötü muamele, yıldırma amaçlı davranışları MOBBİNG olarak tanımlamış ve cezayı gerektiren suç saymıştır.

Son 4 yıldan beridir, özellikle de son bir yılda Li-Koop işyerinde Çağ-Sen üyesi çalışanlara her türlü MOBBİNG uylanmaktadır. Bu durumu belgeleyerek Çalışma Bakanalığını bilgilendirdik. Çalışma Bakanlığı dönemin müsteşarı imzasıyla Li-Koop Yönetimi’ne yaptıklarının suç teşkil ettiğini belirten bir yazılı uyarı gönderdi. Buna karşın, Li-Koop’ta MOBBİNG artarak devam etti. Bir iç murakıp diğeri Muhasebe Sorumlusu olmak üzere 2 çalışan peş peşe isten ayrılmak zorunda bırakıldı. Kooperatifler demokratik dayanışma ve yardımlaşma kurumlarıdır, dönemsel olarak göreve gelen yönetim kurulu üyeleri yasalara uygun olarak yetki kullanabilirler. Yasalardan kaynaklanmayan yetki kullanamazlar. Kullanırlarsa bunun cezası vardır ve ödemek zorundadırlar. Li-Koop’un yönetiminde bulunan 3 üye bazı siyasi odaklarla şaibeli ilişkiler kurup oradalardan destek alıyor olabilirler. Ancak, çalışanlar olarak bizlerin de yasal ve örgütlü mücadele kararlılığımız vardır. Ne pahasına olursa olsun yasal yollardan yürüttüğümüz örgütlü mücadeleyle kazandığımız haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu bağlamda, başta Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türizm, Kültür Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı olmak üzere, Li-Koop üyelerini ve kamuoyumuzu işçi kıyımına dönüşen bu yasadışı saldırıları önlemek için duyarlılık göstermeye ve karşı tavır koymaya davet ederiz.