  • BIST 1.332
  • Altın 462,264
  • Dolar 7,8639
  • Euro 9,3349
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Çakır: “Kıbrıslı Türkler Görkemli Bir Miras Olan Eğitimi Kuşaktan Kuşağa Aktarıyor”

» »
Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıslı Türklerin görkemli bir miras olan eğitimi kuşaktan kuşağa aktardığını kaydetti.
Çakır: “Kıbrıslı Türkler Görkemli Bir Miras Olan Eğitimi Kuşaktan Kuşağa Aktarıyor”

Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Geleceğimizi inşa etmek için hiç tereddüt etmeden görevinin başında duran, insanlığın aydınlık gelecek inşasını kesintiye uğratmamak için canla başla çalışan öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi:

Süleyman Çakır, mesajında şunları kaydetti:

“İnsanlığın sahip olduğu bilgi birikiminde, gelişmişlik seviyesinde adamız eğitim kurumlarının payı azımsanamayacak ölçüdedir. Dün olduğu gibi bugünde kelimenin tam anlamıyla bir eğitim adası olma özelliğimizi koruyor, Kıbrıslı Türkler olarak bu görkemli mirası kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu köklü miras nedeniyle öğretmene ve öğrenciye bir başka sevgiyle yaklaşıyor, her türlü yardımı ve desteği canı gönülden yapmaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız, salgın hastalık süreci hepimiz açısından olduğu gibi öğretmenlerimiz açısından da zorlu geçen bir süreç olmaya devam etmektedir. Bu zor günlerde geleceğimizi inşa etmek için hiç tereddüt etmeden görevinin başında duran, insanlığın aydınlık gelecek inşasını kesintiye uğratmamak için canla başla çalışan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Kasım 2020 Salı )24 Kasım 2020 Salı 09:00
  • Arıklı: CTP’nin hükümeti kurma ihtimalini % 60’larda görüyorum23 Kasım 2020 Pazartesi 23:01
  • Saner:UBP erken seçime de vardır, yeniden görev almaya da23 Kasım 2020 Pazartesi 22:58
  • Esra Korcan‘ın ölümüne neden olan kazadaki sürücüye 4 yıl hapis23 Kasım 2020 Pazartesi 22:40
  • CTP PM başladı…Yol haritası belirlenecek23 Kasım 2020 Pazartesi 21:34
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni düzenleme!23 Kasım 2020 Pazartesi 21:33
  • CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor, Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor23 Kasım 2020 Pazartesi 21:22
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yapılan geçişlerle ilgili yeni karar23 Kasım 2020 Pazartesi 21:19
  • Tatar iş insanlarını kabul etti23 Kasım 2020 Pazartesi 19:54
  • KKTC'de bugün 1503 test, 2 pozitif vaka23 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti