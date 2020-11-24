Çakır: “Kıbrıslı Türkler Görkemli Bir Miras Olan Eğitimi Kuşaktan Kuşağa Aktarıyor”

Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Geleceğimizi inşa etmek için hiç tereddüt etmeden görevinin başında duran, insanlığın aydınlık gelecek inşasını kesintiye uğratmamak için canla başla çalışan öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi:

Süleyman Çakır, mesajında şunları kaydetti:

“İnsanlığın sahip olduğu bilgi birikiminde, gelişmişlik seviyesinde adamız eğitim kurumlarının payı azımsanamayacak ölçüdedir. Dün olduğu gibi bugünde kelimenin tam anlamıyla bir eğitim adası olma özelliğimizi koruyor, Kıbrıslı Türkler olarak bu görkemli mirası kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu köklü miras nedeniyle öğretmene ve öğrenciye bir başka sevgiyle yaklaşıyor, her türlü yardımı ve desteği canı gönülden yapmaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız, salgın hastalık süreci hepimiz açısından olduğu gibi öğretmenlerimiz açısından da zorlu geçen bir süreç olmaya devam etmektedir. Bu zor günlerde geleceğimizi inşa etmek için hiç tereddüt etmeden görevinin başında duran, insanlığın aydınlık gelecek inşasını kesintiye uğratmamak için canla başla çalışan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”