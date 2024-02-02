Çaldığı dövizleri bozdurdu... Güzelyurt'ta hırsızlık

25.01.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisindeki para cüzdanında muhafaza edilen 1000 Euro, 500 ABD Doları ve 220 Stg nakit paranın çalınması olayı ile ilgili, zanlı olarak aranmakta olan H.Y.(E-30) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın araç içerisinden çaldığı 350 ABD doları ile 240 Euro parayı, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir döviz bürosunda bozdurup, karşılığında 18,500 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.