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Çalışma Bakanı Sucuoğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

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Ankara’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
Çalışma Bakanı Sucuoğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Bakan Sucuoğlu TBMM’de olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken Türkiye-KKTC arasındaki yakın ilişkinin daha da ileriye taşınası için gayret ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şentop, Türkiye ile KKTC ilişkilerine dikkati çekerek, “Milli davamız Kıbrıs meselesinin aklımızda ve yüreğimizde özel bir yeri vardır” değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, dünya ekonomisi gibi KKTC ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Şentop, böyle bir dönemde, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın önemine değindi.

Kıta sahanlığı ve bölgede yaşanan sorunlara da değinen Meclis Başkanı Şentop, “Biz Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü çözüm modelini görüşmeye hazırız. Müzakere süreçlerinin hiçbirinden istenilen sonucun alınamamasının yegâne sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur. Kıbrıs Rum tarafı, hidrokarbon kaynaklarından elde ettiği geliri Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı kabul etmediği müddetçe; Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarını koruma yönündeki kararlı adımlarını sürdürecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki mevcut işbirliğini daha da arttırarak sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

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