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Çalıştığı iş yerine parayı vermedi, tutuklandı!

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Çalıştığı iş yerine parayı vermedi, tutuklandı!
Çalıştığı iş yerine parayı vermedi, tutuklandı!

02.06.2021 tarihinde, Güzelyurt’da M.K.(E-30) çalışmakta olduğu iş yerine ait suların satışından elde ettiği 196 TL parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. 

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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