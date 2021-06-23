Çalıştığı iş yerine parayı vermedi, tutuklandı!

02.06.2021 tarihinde, Güzelyurt’da M.K.(E-30) çalışmakta olduğu iş yerine ait suların satışından elde ettiği 196 TL parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
02.06.2021 tarihinde, Güzelyurt’da M.K.(E-30) çalışmakta olduğu iş yerine ait suların satışından elde ettiği 196 TL parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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