Cambridge Üniversitesi’nden strese karşı ilginç uygulama

Öğrenciliğin en zor tarafı sınıf geçmeye çalışırken girilen sınavlar ve bu sınavların yarattığı stres. Cambridge Üniversitesi de öğrencilerini sınav döneminde rahatlatmak ve stresten uzaklaştırmak için ilginç bir yöntem uyguluyor.

Prestijli üniversitedeki kütüphanelerde bir dizi etkinlik başlatıldı. Üniversite, yoga ve nakış seanslarıyla beraber yetişkinliklere yönelik boyama kitapları ve Lego yapma seansları sunuyor.

Üniversite, öğrencilerin faaliyetlerin gerçekleştiği alanlara akın etmesinin, rahatlamanın ve farkındalığın geliştiğine dair iyi kanıtlar olduğunu ileri sürüyor.

Üniversitenin bu etkinliklere ağırlık vermesinin nedeni ise, geçen yıl altı öğrencinin ölmesi.

Geçen Temmuz ayında, dört ay boyunca beş intihar veya şüpheli intihar vakasından sonra konuşan, rektör yardımcısı Profesör Graham Virgo, üniversitenin halk sağlığı kurumlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Stresle başa çıkma önlemleri, üniversitenin Reach Out isimli kampanyasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Kampanya, Cambridge’de ruh sağlığı hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için düzenlendi.