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Çamlıbel’de son 24 saatte metrekareye 26 kilogram yağış düştü

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Meteoroloji Dairesi, Çamlıbel’de son 24 saatte metrekareye 26 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. 
Çamlıbel’de son 24 saatte metrekareye 26 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, Çamlıbel’de son 24 saatte metrekareye 26 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. 


Daireden verilen bilgiye göre, Kozanköy 24 Kg/M², Karaoğlanoğlu 22 Kg/M², Girne, Akdeniz 21 Kg/M², Tatlısu, Boğaz 20 Kg/M², Selvilitepe 19 Kg/M², Alevkaya, Yenierenköy, Gemikonağı 18 Kg/M², Lefke, Taşkent, Yeşilırmak, Beylerbeyi, Sipahi 17 Kg/M², Kalkanlı, Doğancı, Zafer Burnu, Ziyamet 16 Kg/M², Alsancak 15 Kg/M², diğer yörelerde ise 3 ile 14 KG/M² yağış kaydedildi. 

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