Canlı yayında testis kontrolü yaptırmıştı! O yıldızdan kötü haber!

Geçtiğimiz yıl This Morning programında canlı yayında, altı tamamen çıplak bir şekilde testis kontrolü yaptıran İngiliz TV yıldızı Chris Hughes'dan kötü bir haber var.

Ünlü yıldız Chris Hughes geçtiğimiz Kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirmişti. Canlı yayında yaptığı bu hareketle bir çok tepki ve takdir alan Hughes'dan dün kötü bir haber geldi.

Tepki ve takdirlerin birbirine karıştığı canlı yayından günler sonra Hughes'in erkek kardeşine testis kanseri teşhisi kondu. Hughes, şahsi Instagram hesabından çocukluklarına ait bir fotoğrafı paylaşarak altına duygusal bir not yazarak üzücü haberi duyurdu.

Yakışıklı yıldız, "Üzücü bir gün. Kardeşime bugün öğle saatlerinde, erken teşhis olduğu için dua ettiğimiz bir testis kanseri teşhisi kondu" yazısını paylaştı.

CANLI YAYINDA KONTROL YAPTIRMIŞTI Geçtiğimiz Kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Hughes, This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirmişti.

Programa bir bornozla katılan 25 yaşındaki Hughes, kameraların önünde penisi kapatarak, testislerini açıkta bıraktı. Uzman doktor Chris Steele tarafından bir kaç dakika boyunca muayene edilen Hughes'ın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.