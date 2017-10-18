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Çavuşoğlu, Ankara’da Eroğlu ile görüştü

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Çavuşoğlu, Ankara’da Eroğlu ile görüştü
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC’deki Tünel projesi ile sulama hatlarının eş zamanlı bitirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, “Bu suyun yılda 75 milyon metre küp kapasitesi var. Ancak şu anda 20 milyon metre küpü kullanılıyor. Geri kalanının sulamada kullanılması için sulama projeleri bitti. Allah nasip ederse ordaki ovaları sulayacağız. Ve inşallah orada muhteşem ürün deseni ile ekonomi gelişecek. İhale edip her iki ovayı da sulayacağız” dedi.

Güzelyurt ve Mesarya ovalarındaki dev tünelin 4 metre çapında 5700 metre uzunluğunda inşaası için ihalesinin 10 Ağustos’ta yapıldığı; 25 Eylül’de sözleşmenin imzalandığı ve bu tünelle Güzelyurt ovasında 71 bin 530 dekarlık alan ve Meserya ovasında da 95 bin 330 dekar arazinin sulanacağını anlatan Eroğlu,  75 milyon metre küp suyun 37.5 milyon metre küpünün sulama, gerisinin de içme kullanım suyu olarak kullanılacağını kaydetti.

Bakan Eroğlu, şu anda KKTC’de tartışılan ihalenin geçiş protokolüne göre içme ve kullanım suyu temini DSİ’nin sorumluluğunda olmasından dolayı, daha önce 1 yıl olarak çıkılan ihalenin devamı olduğunun da altını çizdi.

Eroğlu, DSİ’nin hiçbir tesisinin kendisinin işletme organizasyonunda değil, yapı organizasyonunda olmasından dolayı her tesiste aynı uygulamanın yapıldığını vurguladı.   

İhaleyle ilgili KKTC’de yapılan eleştirilere de yanıt veren Veysel Eroğlu, “Kıbrıs’ta herkes çok şey söyler ama bazıları konuşuyor, biz yapıyoruz. Başkaları konuşur Ak Parti yapar.Biz yapımcı kurumuz yani Orman Su İşleri Bakanlığı yapar, işletmesini ilgili kuruma devreder. İşletmeci kurum değiliz. Ama Kıbrıs’taki özel durum sebebiyle DSİ olarak geçiş dönemi süresince işletmesini yapmaya devam edeceğiz bunun için ihaleye çıktık” dedi.       

 “MUHALEFETİN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakan Veysel Eroğlu’nu her ziyaretinde su konusunda bir adım daha ileri gitmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren su sorununu çözebilmek için birlikte büyük bir işbirliği yaparak anlayışla halkımıza içme kullanım suyunu çok özverili bir fiyatlandırma süreci geçirdik. Ve geçiş dönemi protokolünü imzalayarak halkımızın büyük bir kısmına suyu ulaştırdık. 252 km eksik alt yapıların biran önce tamamlanarak tüm halkımıza suyun ulaşabilmesi için TC hükümeti ile uyum içinde çalışıyor olmaktan memnunuz. Tünel projesinin ihalesinin yapılmış olması ve sulama hatlarının eş zamanlı bitirileceğinin müjdesini almamız bizi ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

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