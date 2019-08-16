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Çavuşoğlu Devlet Tiyatrosu'nda yaşanan sansür olayıyla ilgili konuştu

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu twitter üzerinden paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. “Çavuşoğlu, Gerekçeyi bilmeden ezberci yorumlar yapanlar siyasete hizmet edemeyecekleri gibi sanatı da ileriye taşıyamazlar” dedi.
Çavuşoğlu Devlet Tiyatrosu'nda yaşanan sansür olayıyla ilgili konuştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yaşar Ersoy’un oyununa sansür getirildiği iddialarıyla ilgili eleştirilere twitter üzerinden yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu “Siyaseti de sanatı da temsil ettiğini zanneden koro bu akşam edebi kurulu hedef alırken kararı alan kurulu da dinleseydi belki de yorumlarını kendi düşüncelerine dayandırabilirdi” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun paylaşımı şöyle

“Siyaseti de sanatı da temsil ettiğini zanneden koro bu akşam edebi kurulu hedef alırken kararı alan kurulu da dinleseydi belki de yorumlarını kendi düşüncelerine dayandırabilirdi. Konuyla ilgili kararın gerekçelerini inceleyip tiyatromuzun sanatçıları ile de görüşeceğim. Böylelikle bazı arkadaşlarımızın söylemlerindeki demokrasinin uygulamasına, örneği yine sunacağız. Gerekçeyi bilmeden ezberci yorumları yapanlar da yaptırmaya çalışanlar da bu yöntemlerle siyasete hizmet edemeyecekleri gibi sanatı da ileriye taşıyamazlar.”

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