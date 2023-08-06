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Çavuşoğlu: 'Öğrenci Adası Kıbrıs' anlayışıyla hareket ediyoruz"

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın kuzeyinin dünyaya donanımlı insanlar yetiştirmek ve insanların geleceğine önemli katkılar yapmak adına 'Öğrenci Adası Kıbrıs'  anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.
Çavuşoğlu: 'Öğrenci Adası Kıbrıs' anlayışıyla hareket ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın kuzeyinin dünyaya donanımlı insanlar yetiştirmek ve insanların geleceğine önemli katkılar yapmak adına 'Öğrenci Adası Kıbrıs' anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katılıp, konuşma yaptı.

Toplantıya, teşkilata üye Türkiye, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve İran ile gözlemci üye ülke olan KKTC Eğitim Bakanları ve ülke temsilcileri katıldı.

 

“Dünyada eğitimde ne yapılıyorsa, KKTC olarak daha iyisini yapmak zorundayız”

Bakanlıktan verilen bilgiye, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeler arası ilişkilerin ve eğitim gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen bu önemli toplantıda yer almaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kıbrıs'ın kuzeyinin dünyaya donanımlı insanlar yetiştirmek ve insanların geleceğine önemli katkılar yapmak adına Öğrenci Adası Kıbrıs anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Dünyada eğitimde ne yapılıyorsa, KKTC olarak daha iyisini yapmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu noktada iyi olduğumuzu ve iyi kurgulanmış bir yapımızın olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Ülkenin eğitim yapısı ile ilgili de katılımcılara bilgi veren Çavuşoğlu, ülkemizin bir yükseköğretim adası olduğuna dikkat çekti.

Bu noktada, Türkiye’nin eğitimin her alanında Kıbrıslı Türklere verdiği desteğe de vurgu yapan Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi adına önemli bir iş birliği yürütüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, ülkemizin çok kültürlü bir coğrafya olduğunu ve özellikle yükseköğretimde yüz farklı ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğünü de dile getirerek, proaktif ve güncel olmalarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, bu anlamda çok iyi eğitim vermek ve öğrenim gören öğrencileri dünyanın her yerinde çalışabilecek noktaya getirebilmek adına çok yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda, uluslararası hukuk zemininde düzenlenen bu toplantıda yer almanın kendileri için çok önemli olduğunun da altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün katılım gösterdiğimiz bu toplantı, bizler için çok faydalı oldu ve gösterdiğiniz ilgi bizi motive etti. Eğitim camiasının değerli temsilcileri ile bir arada olmak mutluluk verici” diyerek, toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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