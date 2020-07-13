Çavuşoğlu: “Öğretmen atama sınavlarının gecikmesi, Bakanlık kaynaklı değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sınavların gecikmesi konusunun “Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı olmadığını” söyledi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sınavların gecikmesi konusunun “Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı olmadığını” söyledi.
Çavuşoğlu, hükümetin “geçici öğretmenlerle ilgili oy açısından kar sağlamak gibi basit bir düşünceye sahip olmadığını” ifade ederek, “Eğitim söz konusu olduğunda, bu tip şeylerin devre dışı kaldığını düşünüyorum” dedi.
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