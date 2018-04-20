Çavuşoğlu, Şahali'nin iddialarına yanıt verdi

"Dörtlü Hükümetin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin kendi döneminden sonraki iki yılda Toprak Ürünleri Kurumu’nun 50 Milyon TL zarara sürüklendiğini ve faiz/sübvansiye desteklerinden 1 Milyon TL’nin kayıp olduğuna ilişkin iddiaları gerçekleri kesinlikle yansıtmadığı bir yana, devraldığımız kendi döneminin enkazını gizlemeye yönelik siyasi bir kurgudur.

CTP Hükümetinin, Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi kapatılması hedefi ile faaliyetlerini sürdüremez hale getirilen,16 Nisan 2016 tarihinde görev devralarak kurtardığımız Toprak Ürünleri Kurumu’nun bize ait 2 yıllık döneminde değil zararı, kar ettiği gayet iyi bilinmektedir. Kaldı ki, bu gerçekleri gösteren 2 yıla ait bilanço ve gelir gider tabloları, saptırmaya çalışsa da Sayın Şahali’nin de bilgisindedir.

Sayın Şahali bilmelidir ki, gerçeklere dayanmayan siyasi çırpınışlarıyla, Toprak Ürünleri Kurumu’nun bizden önceki dönemde ticari faaliyetlerini gerçekleştiremeyen, bankalar ve piyasamız nezdinde ticari itibarını tamamen kaybeden, hayvancımızın, çiftçimizin ihtiyacı arpayı ithal edemez duruma getirilen ve CTP dönemine ait (2007 yılı) Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 10,317,792USD’lik borcu ile 2014’ten sonra kurulan CTP Hükümetlerinin dönemlerine ait ödenmesi gereken ve ödenmeyen iki firmaya ait 5,540,256 USD ve toplamda 15,858,047 USD borcu olan bir kurum devraldığımız gerçeğini,tarım üreticisinin belleğinden silemez.

TÜK’ün tarafımızdan kötü yönetildiğini iddia eden Şahali, kendine ait döneminin TÜK Bilançosunu, TÜK’ün özel muhasebecileri yanında, benim talebimle çağırılan Maliye Teftiş Uzmanları ve özelden satın alınan Murakebe hizmetlerine rağmen, 2 yıldan beridir hala daha tamamlanamamıştır. Benden önceki dönemin denetlenmesine ilişkin Sayıştay Başkanlığı’nın denetim talebimin de Kamuoyunun bilgisinde olması Şahali’nin nasıl bir yönetim anlayışında olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Dönemimize ait olan ve Sn. Şahali’nin de bilgisinde olan 2016 ve 2017 Gelir Gider Tablosu ve Bilançolarımızda, Ticari faaliyetlerimizi her iki yılda da karlı yürüttüğümüz net olarak görülmektedir.

2016 yılıFaaliyet Karı 1,752,595 TL

2017 yılı Faaliyet Karı 2,818,022 TL

Dönemimize ait tüm alımları peşin ödediğimizi ve alımlarımızdan dolayı hiçbir borç bırakmadığımızı, devraldığımız Dolar Borcuna karşılık Toplamda 3,724,168 USD ödeyerek bu borcu 12,133,880USD’ye düşürdüğümüzü Sayın Şahalişark kurnazlıklarıyla asla gizleyemez.Dolayısıyla bize yapılan suçlamaların tamamen bir kurnazlık olduğunu söylemek isterim.

Biz Toprak Ürünleri Kurumu’nun mümkün olan imkânlarını, fonksiyonlarını yerine getirebilmesine ve devlet anlayışı içerisinde Özel Sektöre olan Borçlarına yönlendirerek, uğradığı güven erozyonunun ve fonksiyonlarını geri kazanmasına imkân sağladık. Sn. Şahali’nin söylediğinin başka, yapmak istediğinin başka bir şey olduğunu Tarım sektöründe olan herkesin bildiğinin altını çizerim. Amacı bir önceki görevinde olduğu gibi üreticinin Toprak Ürünleri Kurumu’na güvenini sarsmak, kapanmasını sağlamak, kurumun imkân ve kabiliyetini peşkeş çekmek olduğunu tüm söylemlerinden ve uygulamalarından anlamaktayız. Bilinsin ki göreve geldiğimizde TÜK’ün hayatta kalması için toplumsal seferberlik ilan etmiştik. Dolayısıyla Şahali’nin uygulamaları sayesinde ödünç Arpa alarak açtığımız kapıları yine Şahali’nin, TÜK’ü itibarsızlaştırmaya yönelik söylemleriyle kapattırmayacağız. Bu yönde attığı ve atacağı her adımın karşısında olacağız. Dönemimizde yaptığımız tüm ihalelerin şeffaflığının arkasındayız. TÜK’ün tartışma konusu ihaleleri ise sadece kendi dönemlerine aittir.

Sn. Şahali’nin kurnazlığını kullanarak bahsetmekte olduğu rakamlar CTP dönemlerinden gelen döviz borçlarının kur artışına bağlı olarak oluşan rakamlarıdır.Dolayısıyla bizim dönemimizle ilgili yürüttüğümüz faaliyetlerden dolayı Toprak Ürünleri Kurumu’nu zarara uğratma ve/veya geriletme sözkonusu değildir.

Şahali’niniddia ettiği 1 Milyon TL’lik kayıp iddiasına gelince, Maliye’nin TÜK’e aktardığı veya aktaracağı tüm ödemeler Maliye Teftiş İnceleme Kurulu’nun denetimlerinden sonra yapılmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili raporda da belirtildiği üzere bazı yazışma eksikliklerinin giderilmesiyle birlikte, bahsekonu paranın Toprak Ürünleri Kurumuna ödenebileceği net olarak yer almaktadır. Dolayısıyla dönemimize ait kurumun, herhangi bir kaynak kaybı söz konusu değildir. Ödenemeyecek veya tahsili imkânsız bir paradan söz edilecekse, Sn. Şahali’nin,aradığını Maliye Teftiş Kurulu’nun kendi dönemlerine ait olan raporlarında bulabileceğini hatırlatmak isterim.

Nazım Çavuşoğlu

UBP İskele Milletvekili"