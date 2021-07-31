Çavuşoğlu: yangın kontrolü sağlandı

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31.07.2021 14:53
"Herkesin katkısıyla hızlı bir şekilde yangın kontrolü sağlanmıştır"
"Herkesin katkısıyla hızlı bir şekilde yangın kontrolü sağlanmıştır"
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