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Çavuşoğlu: yangın kontrolü sağlandı

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"Herkesin katkısıyla hızlı bir şekilde yangın kontrolü sağlanmıştır"
Çavuşoğlu: yangın kontrolü sağlandı

"Herkesin katkısıyla hızlı bir şekilde yangın kontrolü sağlanmıştır"

 

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