Çek model Tereza Hluskova karar sonrası gözyaşlarını tutamadı (İdam istemiyle yargılandı)

Çek model yaklaşık 8.5 kilo ağırlığındaki uyuşturucu ile yakalandı, idam cezasına çarptırılması an meselesiydi ve karar açıklanırken gözyaşlarına boğuldu... İşte Tereza Hluskova'nın hikayesi

Çek model Tereza Hluskova, Pakistan'dan İrlanda'ya uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı. Çekyalı model Hluskova, Pakistan'da uyuşturucu kuryeliğinden yargılanıyordu.

Pakistan'a modellik yapmak için geldiğini söyleyen Tereza Hluskova mahkemede, 'Bana hediyelik eşya diye verdiler, 3 tane heykelcik var dediler" diye savunma yaptı.

Pakistan'da 10 kilo üzerindeki kaçakçılık suçları idam ile cezalandırılıyor ve genç modelin bundan çekindiği belirtiliyordu.

