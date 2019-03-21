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Çek model Tereza Hluskova karar sonrası gözyaşlarını tutamadı (İdam istemiyle yargılandı)

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Çek model yaklaşık 8.5 kilo ağırlığındaki uyuşturucu ile yakalandı, idam cezasına çarptırılması an meselesiydi ve karar açıklanırken gözyaşlarına boğuldu... İşte Tereza Hluskova'nın hikayesi
Çek model Tereza Hluskova karar sonrası gözyaşlarını tutamadı (İdam istemiyle yargılandı)

 

Çek model Tereza Hluskova, Pakistan'dan İrlanda'ya uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı. Çekyalı model Hluskova, Pakistan'da uyuşturucu kuryeliğinden yargılanıyordu.

 

Pakistan'a modellik yapmak için geldiğini söyleyen Tereza Hluskova mahkemede, 'Bana hediyelik eşya diye verdiler, 3 tane heykelcik var dediler" diye savunma yaptı.

 

Pakistan'da 10 kilo üzerindeki kaçakçılık suçları idam ile cezalandırılıyor ve genç modelin bundan çekindiği belirtiliyordu.
 

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    Tereza Hluskova'nın valizinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1.1 milyon sterlin değerinde olduğu söyleniyordu.


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    Hluskova, çantasında yakalanan şeyden haber olmadığını söylemişti. Pakistan'da yargılanan 22 yaşındaki model, karar açıklanırken gözyaşlarına boğuldu.
     

  • Tereza Hluskova, Pakistan'da görülen duruşmada uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan dolayı 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
     

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    Genç model böylelikle idam cezasından kurtuldu. Hluskova, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
     

 

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