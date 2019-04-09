Çeler:“Bakanlar kurulu’na girdiğimizde derdimiz zam yapmak ve vatandaşı sömürmek değildir”

Birinci Boyut programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Genel Sağlık Sigortasına geçişte neye ihtiyaç olduğuna yönelik taslağın çıktığını ancak bunun için sigortalarda ciddi bir ekonomik artının olması gerektiğini söyledi.

Çeler, “Sigortalarda bir gelirin artması lazım ki genel Sağlık Sigortasını uygulamaya koyalım. Şuanda protokol içerisinde de Genel Sağlık Sigortası’nın olacağı müjdesini verebilirim. Ciddi anlamda Sağlık Bakanı ile göreve geldiğimizden beridir 1 yıldır bunun için ne yapabiliriz üzerine ne katabiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

Genel Sağlık Sigortası’nın tam anlamıyla bir yıl içerisinde uygulanamayacağına dikkati çeken Bakan Çeler, “En azından bu yıl Genel Sağlık Sigortasını ilk etapta başlatabilirsek, personel alımı ve eğitimi gerekeçektir. Teknik alt yapının esası bizim için önemlidir. Hepsinin de ötesinde maddi durum söz konusu. Çünkü maalesef geçmişten bugüne sigortaların uğratıldığı durum benden önceki dönemi söylemiyorum orda Ersan bey’in hakkını yemiş olmayalım. Sigortaların uğratıldığı durum Genel Sağlık Sigortasına geçişte ciddi sıkıntılar yarattı hatta kısmi sağlık sigortasına geçmeyi de düşündük ve bir çalışma yaptık ancak bir dosya halinde bir kenarda durur. Geldiğimiz son aşamada Genel Sağlık Sigortasına geçme özellikle kendi devlet hastanelerimizin önce tam teşekküllü bir şekilde en iyi hizmeti verebileceği noktaya geldikten sonra Genel Sağlık Sigortasına geçme en doğrusu olacak” dedi.

Geçtiğimiz hafta Ankara’ya yaptığı ziyarette Genel Sağlık Sigortası’nın gündeme geldiğini ve bu konuda görüşme yapıldığını söyleyen Bakan Çeler, bir iki hafta içerisinde Çalışma ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarlarının Ankara’ya giderek Genel Sağlık Sigortasında net çalışmanın gerekli adımlarını atacağını ifade etti.

Bakan Zeki Çeler, ülkede yaşanan iş kazalarıyla ilgili de bakanlığın yaptığı ve hedeflediği çalışmaları da açıkladı.

İşte Çeler’in bu yöndeki ifadeleri…

“Başbakan ve konuyla ilgili kurumlarla bir kaç hafta önce bir toplantımız oldu ve bir planlama yaptık. Bu planlama içerisinde büyük ihtimalle bugün Hukuk Dairesine İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nün yenilenmiş halini gönderiyoruz. İş sadece tüzükte, yasada yapılacak değişiklikle veya cezaların artırılmasıyla bitmiyor. Bu bir eğitim ve kültür meselesidir. Müfettiş sayımız az olmasına rağmen inşaatlarda denetim durumdan yapılıyor. Son bir kaç haftadır belki basına vermedik ama denetimleri aralıksız sürdüyoruz.Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde cezalar çok ciddi artırıldı.Örneğin bir asgari ücret cezası 10 katına kadar çıkacak. Özellikle inşaat sektöründe yurt dışından çalışmak için gelecek işçilere, emekçilere sertifikalı olmaları ile ilgili zorunluluk getiriyoruz. Yada sertifikaları yoksa buradan sertifiklandırma sistemine girmelerini zorlayacağız. Özellikle Ekonomik protokole Türkiye İş Kurumu İŞKUR ile işbirliğinin daha yaygın hale gelmesi konusunun girmesi için mücadele ettik. Türkiye’den inşaat sektöründe çalışmak için gelecek olanlar İŞKUR üzerinden getirilecek. Yurtdışından işçi getiren o sahtekarlar var ya yasaya aykırıdır Çalışma Bakanlığı dışında birilerinin iş bulma görevi yapması her kim isterse olsun yasadışılıktır bunlardan hizmet alanlarda suça ortaklık ediyor. Her ne kadar Danışmanlık Şirketi adı altında kursalar da bunları vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor ki getirilen işçilerin emeği sömürülüyor.Bu konuyu polis ile işbirliği içerisinde yürütüyoruz belli deliller toplandığı anda bu insanlar ciddi anlamda hapse gireceklerdir. Bu arada Çalışma Bakanlığı bünyesinde iş bulma aplikasyonunu hayata geçiriyoruz. Vatandaşların iş bulma merkezine gelip başvurularını sağlamak adına da çeşitli teşviklendirmelere gidiyoruz. Bir kaç aydır sessiz kaldık gibi gözküyor ama bunları tamamlayıp ona göre kamuoyuna açıklamayı düşündük”….

Bakan Çeler, özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği konusunda hükümet ortaklarının hem fikir olacağı bir çalışma içerisinde olduklarını da açıkladı.

Çeler, “ Ek maaş desteği için İhtiyat Sandığı Destek Fonundaki paranın sürdürülebilirliği konusunda bazı arkladaşlarımızın çekinceleri vardı. Bu para biter sonra ne olacak şeklindeki sorulara yanıt vermek hem de bu paranın bitmeyeceğini kanıtlamak adına dıştan 3 kurumunun ekonomistlerden de destek alarak çeşitli senaryolar çizerek çalışma yaptık. Bu ek maaş desteğini yapmaya niyetliyiz. Özellikle de yeni işe girecek olanla