Çeler'e Girne Belediyesi'nde sevgi seli

Çeler: Belediyede çalışma barışı sağlanacak, Girne kazanacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek seçim kitapçığını belediye çalışanlarına takdim etti. Çalışanlarla ile sohbet eden Zeki Çeler, kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade ederek, seçim kitapçığındaki projeleri birlikte hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

“Belediyede dijitalleşme ve kurumsallaşma sağlanacak”

Çeler, belediyede dijitalleşme ve kurumsallaşmanın sağlanacağını vurguladı. Çeler, vatandaşın belediyeye gelmeden ödeme, birimlere başvuru ve başvuru takibi yapabileceği dijitalleşmeden bahsederek, “Girne Uygulaması” ile vatandaşın görüş ve önerilerini belediyeye iletebileceğini, sorunlarını konum ve görsellerle birlikte belediyeye aktarabileceğini, Girne Kent Kart uygulaması ile Girnelilere belediye hizmetlerinde ayrıcalık tanınacağını söyledi.

Kendisini büyük bir sevgi gösterisiyle karşılayan çalışanlara teşekkür eden Çeler, Girne Belediyesi’nde çalışma barışını sağlayacağını ifade etti.

“Girne Belediyesi’nde çalışanların hakkı yenilmeyecek”

Çalışanların mutlu olduğunda işyerinde verimin arttığına dikkat çeken Çeler, adam kayırmaca ve hak yemeye son verileceğini, herkese adil davranılacağını dile getirdi.

İşe alma, tayin ve terfilerde yasalara uyulacağına işaret eden Çeler, Bel-Paz çalışanlarının sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesi imzalatılacağını kaydetti.