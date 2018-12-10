  • BIST 92.909
  • Altın 211,687
  • Dolar 5,2763
  • Euro 6,0248
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti

» »
Suudi Arabistan, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında adı geçen Suudi vatandaşlarına yönelik iade talebini reddetti.
Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Pazar günü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonunda düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Vatandaşlarımızı iade etmeyiz" dedi.

Türkiye, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında hafta içinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Cubeyr konuşmasında Ankara'yı Riyad ile bilgi paylaşımı konusunda yeterince işbirliği yapmamakla suçladı.

Cubeyr, "(Türkiye) olması gerektiğini düşündüğümüz kadar açık davranmadı" dedi ve ekledi:

"Bize verilen bilgiler gazetelere sızdırılan bilgilerle aynıydı."

Cubeyr, Türkiye'den mahkemede kullanabilecekleri kanıtları beklediklerini de söyledi:

"Türkiye'deki dostlarımızdan bize mahkemede kullanabileceğimiz kanıtları sağlamalarını istedik. Bunları almamız gereken şekliyle almadık."

Kaşıkçı cinayetini bir "trajedi" olarak tanımlayan Cubeyr, Suudi yetkililerin en başından beri bu suçu kimin ve nasıl işlediğini bulmaya çalıştıklarını savundu.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını takip eden ilk günlerde, Suudi gazetecinin konsolosluktan çıkıp gittiğini öne sürmüştü.

 

Türkiye yakalama kararı çıkardı

Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çarşamba günü bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'da görevden alınan 5 isim arasında Ahmet el Asiri ve Saud el Kahtani de yer alıyor.

 

Cinayetle ilgili 11 kişi yargılanıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Ankara, cinayette rol oynayanların Türkiye'de yargılanması çağrısı yapmış, ancak bu çağrı Suudi yetkililerce daha önce de reddedilmişti.

Suudi Arabistan daha önce Türkiye'nin uluslararası soruşturma açılması önerisini de reddetmişti.

Cinayetle ilgili olarak, "Artık uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu görüyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suudi mevkidaşı, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ve uluslararası soruşturmaya gerek olmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 kişinin yargılanacağını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arjantin'de Suudi Veliaht Prens'e soruşturma için ilk adım atıldı29 Kasım 2018 Perşembe 14:29
  • Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinledim27 Kasım 2018 Salı 11:49
  • İngiliz akademisyen iki ülke arasında krize sebep olmuştu: Affettiler26 Kasım 2018 Pazartesi 14:05
  • İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem26 Kasım 2018 Pazartesi 12:50
  • BM'den uluslararası soruşturma açıklaması24 Kasım 2018 Cumartesi 13:50
  • İngiliz doktora öğrencisine "casusluk"tan müebbet22 Kasım 2018 Perşembe 14:26
  • Sevgilisini pişirip işçilere yedirdi22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
  • Kaşıkçı cinayeti emrini kim verdi? CIA açıkladı20 Kasım 2018 Salı 15:57
  • Kaşıkçı cinayetinin ses kaydının şok edici içeriği ortaya çıktı19 Kasım 2018 Pazartesi 12:19
  • Rusya: Rukban kampında fuhuş ve cinsel istismar vakaları görülüyor17 Kasım 2018 Cumartesi 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti