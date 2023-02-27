Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, iki birim dışında faaliyetlerini durdurdu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, binalarının depreme dayanıksız olduğunun saptanması üzerine acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimleri dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu. Fakültede sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetine de ara verildi. Üniversite, Covid-19 pandemisinde Atatürk Havalimanı’nda kurulan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne talip oldu.

Üniversiteye bağlı Haseki’deki Kardiyoloji Enstitüsü de aynı sebepten dolayı yaklaşık iki hafta önce faaliyetini durdurmuştu.

Kararı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın açıkladı. Fakültenin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmet dışı kaldı. Hastanede görev yapan hekimler Cerrahpaşa’nın mezar olmaması için seslerini duyurmaya çalıştı. Diken 17 Şubat’ta konuyu gündeme taşıdı.

Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi. Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksi ve Uğur Derman, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığını, risk taşıdığını tespit etti. Üniversite yönetim kurulu bugün oybirliğiyle karar aldı, tıp fakültesi ve uygulama hastanesinin faaliyetlerini durdurdu.

800 yatak, 32 ameliyathane kullanım dışı

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde, dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu. Randevular durduruldu, mevcut hastalar başka hastanelere sevk edilecek.

Cerrahpaşa yerleşkesinde eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve yönetim binalarından oluşan yaklaşık 180 bin m2’lik kapalı alan kullanılıyordu. Bu binaların bir kısmı tarihi özellikte, bir kısmı betonarme ve bir kısmı da geçici çelik konstrüksiyon (faaliyetine devam edecek acil ve çocuk hastalıkları ve sağlığı kliniği dahil) yapılardan oluşuyordu.

Yönetim kurulu kararı

Üniversitenin yönetim kurulu kararına göre:

* Çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin m2’lik kapalı alanda faaliyetler devam edecek.

*Faaliyetlerine devam edecek alanların kısa süre içerisinde düzenlenerek kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacak.

*Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri imkanlar ölçüsünde devam edecek.

* Hastalarımızın ve öğrencilerimizin yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlarla iletişim halinde gerekli tedbirlerin alınacak.

Yenilenmesi yılan hikayesine döndü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 13 yıl önce başlayan yerinde yenilenme projesi yılan hikayesine döndü.

Fakültenin yerinde yenilenmesi için Ocak 2011’de Resmi Gazete’de yatırım bütçesi yayımlandı. Aralık 2011’de hastanenin inşaatı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’yla (TOKİ) sözleşme imzalandı. İstanbul Üniversitesi, Avcılar’daki bazı alan ve arsalarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve hastanesinin yeniden, yerinde yapılandırılması karşılığında TOKİ’ye verdi. İstanbul Üniversitesi 2018’de bölününce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya geçti. Ancak TOKİ’yle anlaşma devam etti. Aralık 2019’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeniden Yapılandırma Projesi cumhurbaşkanlığı oluruyla yatırım programı kapsamına alındı.

Hastanenin sahil tarafına doğru geçici prefabrik binalar yapıldıkça, üst Cerrahpaşa’daki klinikler, hizmet binaları geçici yerlerine taşındı. Bazıları cerrahi ve dahiliye monoblok binalarına sıkıştırıldı.

Yıkılan pek çok bölümün taşındığı monoblok, dahiliye, psikiyatri binası vs. hiç ellenmedi. Her gün binlerce insanın içinde bulunduğu, ameliyatların, tedavilerin yapıldığı bu binalar şimdi şifa dağıtsa da bir deprem anında mezara dönüşebilir.

Son tahlilde, yıkılan binaların yerlerine inşaatlar başlamadı. Hastane şu anda koca bir otoparka döndü.