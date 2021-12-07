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Ceviz Suyu Diyetiyle Zayıflama

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Ceviz Suyu Diyetiyle Zayıflama
Ceviz Suyu Diyetiyle Zayıflama

Tam da mevsimi olan ve omega 3 bakımından zengin olan ceviz ile bütün fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de hızlıca kilo vermek için ceviz suyunu tüketmeniz gerekiyor. Günde 1 kilo verdiren ceviz suyu diyeti nasıl yapılır? Son zamanlarda trend haline gelen ceviz suyuyla zayıflamanın püf noktalarınız sizlerle paylaşıyoruz.

İnsan sağlığına binlerce faydası olan ceviz aynı zamanda tam bir antioksidan kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre doymamış yağ bakımından zengin yiyeceklerle beslenmenin kilo vermede düşük yağlı, yüksek karbonhidratlı diyetler kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Cevizde bulunan doymamış yağ sayesinde suyuyla yapılan kür ile kolayca kilo verebilirsiniz. Hem kolestrolü düşüren hem de kilo verdiren ceviz ile tok kalarak hızlıca zayıflayabilirsiniz. Uygulayanların yağ yakımını hızlandırdığını belirtiyor. İşte ceviz diyeti yapımı ile ilgili tüm detaylar...

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CEVİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

  •  Ceviz suyu kürü için hazırlamak için tam da mevsimi olan ceviz marketten veya pazardan satın alırken taze olmasına dikkat edin.
     
  •  Daha sonra her gün düzenli olarak bir gün önceden ceviz suyunu hazırlamanız gerekiyor. Bu yüzden ilk olarak kırdığınız zaman bütün olmasına dikkat edin. 
     
  • 1 su bardağının içine 2 bütün olarak kırdığınız cevizi bir gece önceden suda bekletmeniz gerekiyor.  Böylelikle akşamdan beklettiğiniz cevizlerin içindeki vitamin ve minerallerin suya geçişi olmaktadır.
     
  • Daha sonra sabah hazırladığınız ceviz suyunu sabah içip ardından cevizleri de yiyebilirsiniz.
     
  • Bu ceviz kürünü her gün sabah günde 1 kere olacak şekilde uygulayabilirsiniz. 
     
  • Cevize karşı alerjisi olanların ceviz diyetini uygulaması tavsiye edilmez. 
     
  • Ceviz suyu diyetinin sürekli uygulanması tavsiye edilmez. Aralarda metabolizmayı şaşırtmak için uygulayabileceğiniz bir diyettir.

ceviz suyu diyeti nasıl yapılır

 

CEVİZ KAÇ KALORİ?

Bir ceviz ortalama olarak 45 kaloridir. Cevizi günde sadece 2 tane tüketmeniz gerekiyor. Özellikle zayıflamak isteyenlerin günde 2 cevizden fazla tüketmesi tavsiye edilmez. 

ceviz kaç kalori

 

CEVİZ SUYU DİYET YAPANLAR İÇİN FAYDALARI NELER?

Ceviz suyu diyeti yaparken bağışıklık sistemini destekleyerek oluşabilecek güçsüzlük ve hastalıklara karşı dirençli olmanızı sağlar.

Ceviz lif bakımından zengin bir besin olduğu için kabızlığın oluşmasını engelleyerek kilo vermenizi hızlandırır.

ceviz kürü kaç gün yapılmalı

 

Ayrıca ceviz suyu bağırsakları çalıştırdığı için gaz birikmesini de engeller.

Özellikle bölgesel yağlardan şikayetçi olanların çok seveceği ceviz diyeti inatçı olan bölgesel yağlarını yakımını kolaylaştırmaktadır.

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