Çevre Günü için hazırlanan kamu spotuna katkı koyanlara teşekkür plaketi verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğu kamu-spotu filmine katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğu kamu-spotu filmine katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından kamu spotuna katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e ,Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan’a, Kamu Portföy Yöneticisi Osman Nazlı’ya, sanatçı Ayşen Barışsal Çelebi’ye ve EFS Media Direktörü Sabahattin Yıldız’a teşekkür plaketleri verildi.

Bakan Ataoğlu; Çevre konusunda farkındalık yaratmak amacı ile hazırlanan kamu spotunun, çok iyi tepkiler aldığını ve ilgi çektiğini vurgulayarak, katkı koyan KKTCELL’e, Ayşen Barışsal Çelebi’ye ve EFS Media’ya ekibine teşekkür etti.

Çevre Koruma Dairesi personelinin çocuklarının rol aldığı kamu spotunun hem güzel bir hatıra hem de farkındalık yarattığına vurgu yapan Ataoğlu, emeği geçen personele de teşekkür etti. Farkındalık yaratmak açısından bu tür projelerin devam edeceğini vurgulayan Ataoğlu, Bakanlık olarak amacımızın çevre konusunda farkındalık yaratarak davranışa dönüştürmek olduğunu söyledi.