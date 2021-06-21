  • BIST 1.390
  • Altın 502,335
  • Dolar 8,7569
  • Euro 10,4124
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Çevre Günü için hazırlanan kamu spotuna katkı koyanlara teşekkür plaketi verildi

» »
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğu kamu-spotu filmine katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi.
Çevre Günü için hazırlanan kamu spotuna katkı koyanlara teşekkür plaketi verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğu kamu-spotu filmine katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından kamu spotuna katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e ,Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan’a, Kamu Portföy Yöneticisi Osman Nazlı’ya, sanatçı Ayşen Barışsal Çelebi’ye ve EFS Media Direktörü Sabahattin Yıldız’a teşekkür plaketleri verildi.

Bakan Ataoğlu; Çevre konusunda farkındalık yaratmak amacı ile hazırlanan kamu spotunun, çok iyi tepkiler aldığını ve ilgi çektiğini vurgulayarak, katkı koyan KKTCELL’e, Ayşen Barışsal Çelebi’ye ve EFS Media’ya ekibine teşekkür etti.

Çevre Koruma Dairesi personelinin çocuklarının rol aldığı kamu spotunun hem güzel bir hatıra hem de farkındalık yarattığına vurgu yapan Ataoğlu, emeği geçen personele de teşekkür etti. Farkındalık yaratmak açısından bu tür projelerin devam edeceğini vurgulayan Ataoğlu, Bakanlık olarak amacımızın çevre konusunda farkındalık yaratarak davranışa dönüştürmek olduğunu söyledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devletler Görmese de ‘İklim Mültecileri’ Hızla Göç Ediyor15 Haziran 2021 Salı 21:40
  • Güney Okyanusu Dünyanın 5'inci Okyanusu Olarak Tanınacak13 Haziran 2021 Pazar 19:48
  • Biyologlar: Ülkemizde doğaya saygı ve iklim adaleti istiyoruz!13 Haziran 2021 Pazar 10:59
  • Cornwall’da G7 Zirvesi protestoları: Dünya yok olurken seyirci kalmayın13 Haziran 2021 Pazar 10:50
  • Orta Doğu’da iklim krizi etkisi: Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı12 Haziran 2021 Cumartesi 11:15
  • G7 liderlerinin çöpten heykeli yapıldı: Baktıkça vicdanları sızlasın11 Haziran 2021 Cuma 09:17
  • Tehlike büyük! Uzmanların uyardığı Marmara'daki kâbus ABD basınında08 Haziran 2021 Salı 12:25
  • Dipkarpaz - Ronans Sahilinde Temizlik Etkinliği07 Haziran 2021 Pazartesi 09:23
  • Bakan Ataoğlu: Çevre Dersi, Gelecek Yıldan İtibaren Müfredatta07 Haziran 2021 Pazartesi 09:13
  • Alagadi sahili temizlendi06 Haziran 2021 Pazar 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti