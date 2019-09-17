  • BIST 102.081
  • Altın 275,823
  • Dolar 5,7252
  • Euro 6,3036
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çevreyi koruyacağı yerde tahrip ediyor!..

» »
KKTC’nin Akdeniz’in doğası en iyi korunmuş, 7 Özel Çevre Koruma yerleri arasında gösterilen Tatlısu Bölgesindeki sahil şeridinden kum alınma işlemi Tatlısu Belediyesi tarafından zaman zaman devam ediyor.
Çevreyi koruyacağı yerde tahrip ediyor!..

Araçların girmesinin yasak olduğu bölgeye kamyonlar ile sabahın erken saatlerinde giren belediye ekiplerinin, çevreye büyük zarar verdiği öne sürülüyor. 12 Kasım 2008’de Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma alanı ilan edilen, Tatlısu Bölgesini korumakla görevli Tatlısu Belediyesinin, bizzat çevreye zarar vermesi bölge sakilerinin tepkisine neden oluyor. .

e1-003.jpg

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üremek için kullandığı 4 tane kumsalı barındırmasından dolayı, uluslararası önem taşıyan ve 1992 yılından beri Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi ve Çevre Koruma Dairesi işbirliğiyle yuvalar gözlemlenip korunma altına alınan sahil şeridinden, Tatlısu Belediyesinin, belediyeye ait kamyonlar ile kum aldığı saptandı.

e3-005.jpg

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak saptanan Tatlısu Bölgesinde, nesli tükenmekte olan 4 bitki türünün de bulunmasını gözardı eden Tatlısu Belediye ekiplerinin, Tatlısu Özel Koruma Bölgesi tabelasının hemen arkasındaki kum tepeciklerinden kum alması da dikkat çekti.

İsmi gazertemizde mahfuz bir kaynak yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölgede yaşamaktayım. Bölgemiz turizm ile yeni yeni tanışmaya başlayan, çevre güzelliği ile muhteşem görüntü yansıtan bir bölgedir. Kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı sahillere de sahip olduğu için ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca nesli tükenmekte olan bazı bitkilerin de yetiştiği bir yerdir dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bilindiği gibi kum tepeleri hassas bir ekosistemdir. Buralarda hayvan otlatılması ve mevcut yollar dışında araç-gereç sürülmesi kum tepeleri ile nesli tükenmekte olan bitkilere zarar verdiği için yasaklanmıştır. Ayrıca koruma alanı içerisinde bulunan kaplumbağaların, yumurtladığı alanlar da zarar gördüğü için kazı yapılarak kum alınması da önlenmiştir. Tüm bunlara karşın, çevreyi korumakla görevli Tatlısu Belediyesinin, bu sabah, Tatlısu Zambak Tatil köyünün hemen yanındaki eski harup ambarının üst başından, kamyonlar ile sahile girerek, kum alması ve çevreye zarar vermesi kabul edilmez. Çevre Bakanlığının bu konuda harekete geçmesini ve bu çevre katliamını önlemesini bekleriz ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevreyi koruyacağı yerde tahrip ediyor!..17 Eylül 2019 Salı 10:34
  • YDP kan bağısı organizasyonu düzenliyor17 Eylül 2019 Salı 10:31
  • Sucuoğlu,Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM ) ve Gençlik Evi’ni ziyaret etti17 Eylül 2019 Salı 10:29
  • Dikkat elektrik kesintisi var!17 Eylül 2019 Salı 10:02
  • Bir çok işi şova çevirdiniz diyen vatandaşa, Çeler "Yarım akıllı" dedi, sosyal medyada tepki çekti!17 Eylül 2019 Salı 09:54
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 17 Eylül Salı )17 Eylül 2019 Salı 09:29
  • Petrol fiyatları doları da vurdu (17 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)17 Eylül 2019 Salı 09:25
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'17 Eylül 2019 Salı 09:21
  • Petrol fiyatlarında 28 yılın rekoru17 Eylül 2019 Salı 09:16
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!16 Eylül 2019 Pazartesi 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti