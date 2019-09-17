Çevreyi koruyacağı yerde tahrip ediyor!..

KKTC’nin Akdeniz’in doğası en iyi korunmuş, 7 Özel Çevre Koruma yerleri arasında gösterilen Tatlısu Bölgesindeki sahil şeridinden kum alınma işlemi Tatlısu Belediyesi tarafından zaman zaman devam ediyor.

Araçların girmesinin yasak olduğu bölgeye kamyonlar ile sabahın erken saatlerinde giren belediye ekiplerinin, çevreye büyük zarar verdiği öne sürülüyor. 12 Kasım 2008’de Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma alanı ilan edilen, Tatlısu Bölgesini korumakla görevli Tatlısu Belediyesinin, bizzat çevreye zarar vermesi bölge sakilerinin tepkisine neden oluyor. .

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üremek için kullandığı 4 tane kumsalı barındırmasından dolayı, uluslararası önem taşıyan ve 1992 yılından beri Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi ve Çevre Koruma Dairesi işbirliğiyle yuvalar gözlemlenip korunma altına alınan sahil şeridinden, Tatlısu Belediyesinin, belediyeye ait kamyonlar ile kum aldığı saptandı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak saptanan Tatlısu Bölgesinde, nesli tükenmekte olan 4 bitki türünün de bulunmasını gözardı eden Tatlısu Belediye ekiplerinin, Tatlısu Özel Koruma Bölgesi tabelasının hemen arkasındaki kum tepeciklerinden kum alması da dikkat çekti.

İsmi gazertemizde mahfuz bir kaynak yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölgede yaşamaktayım. Bölgemiz turizm ile yeni yeni tanışmaya başlayan, çevre güzelliği ile muhteşem görüntü yansıtan bir bölgedir. Kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı sahillere de sahip olduğu için ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca nesli tükenmekte olan bazı bitkilerin de yetiştiği bir yerdir dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bilindiği gibi kum tepeleri hassas bir ekosistemdir. Buralarda hayvan otlatılması ve mevcut yollar dışında araç-gereç sürülmesi kum tepeleri ile nesli tükenmekte olan bitkilere zarar verdiği için yasaklanmıştır. Ayrıca koruma alanı içerisinde bulunan kaplumbağaların, yumurtladığı alanlar da zarar gördüğü için kazı yapılarak kum alınması da önlenmiştir. Tüm bunlara karşın, çevreyi korumakla görevli Tatlısu Belediyesinin, bu sabah, Tatlısu Zambak Tatil köyünün hemen yanındaki eski harup ambarının üst başından, kamyonlar ile sahile girerek, kum alması ve çevreye zarar vermesi kabul edilmez. Çevre Bakanlığının bu konuda harekete geçmesini ve bu çevre katliamını önlemesini bekleriz ifadesinde bulundu.