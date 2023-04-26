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Çeyrek altın üretimi ilk çeyrekte yüzde 273 arttı

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 arttı.
Çeyrek altın üretimi ilk çeyrekte yüzde 273 arttı

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023’te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane’nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

TOPLAM ALTIN ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Darphane’nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta “patlama” yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artış kaydedildi.

2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu.

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