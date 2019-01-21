Cezaevinde bukez terfi ‘Torpili’ iddiası

Sorunlar yumağına dönüşen Merkezi Cezaevi bukez, yapılması düşünülen torpil ile çalkalanıyor. Merkezi Cezaevinde, müdüre yakın olan kişilerin terfi sınavlarında daha başarılı gözükmeleri için takdir veya teşekkür yazısının verileceği öne sürülüyor.

Merkezi Cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, sorunlar yumağına dönüşen hapishanede bukez terfiler için torpil hesapları yapılıyor. Merkezi Cezaevinde, müdüre yalakalık yapan yandaşlar ile ahbaplara ödül vermek için yaklaşan terfi sınavlarında başarılı olabilmeleri için takdir veya teşekkür yazısı verilmeye çalışılıyor dedi.

Ayni kaynak, açıklamasına devamla, soğukta uykusuz ve zor şartlarda görev yapan gariban gardiyanlar itilip katılıyor. Örneğin müdürün adamları ve yalakaları yasal olmamasına ve ihtiyaç olmamasına rağmen karakollarda yatsınlar diye çavuşlu görevi yaptırılıyor. Çavuş eksiği olmadığı halde,cezaevinde gariban personel eziliyor. Torpilliler ise terfi için müdür tarafından her türlü ödüllendiriliyor. Buna dur diyecek bir mekanizma ise nedense çalıştırılmıyor. Ve herşey akışına bırakılıyor ifadesinde bulundu