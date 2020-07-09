CHP:“Biz Bize Yeteriz Türkiyem paraları nerede"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, salgın hastalık için toplanan paralarla ilgili TBMM'de açıklama yaptı. Antmen, "Vatandaşına hesap vermek devleti yönetenlerin hem Anayasal görevi hem de namus borcudur"

Koronavirüs salgınının ardından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan paraların akıbetini soran CHP, “Toplanan para ortada yok, Toplanan paralar nerede?” yazılı panoyu TBMM yerleşkesinde sergiledi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, salgın hastalık için toplanan paralarla ilgili TBMM'de açıklama yaptı. Paraların akıbetinin sorulduğu bir panonun arkasında konuşan Antmen, 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi yönelttiğini ancak hiçbir yanıt alamadığını söyledi. Antmen, "Oktay, ‘Önergenizde bahsi geçen hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir’ dedi. Yani ‘Biz bilmiyoruz Aile Bakanlığı'na sorun’ dediler.

Ardından birebir aynı soruları hem soru önergesi hem de CİMER aracılığıyla Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a sordum" dedi. Paraların nerede olduğunu buna rağmen öğrenemediğini anlatan Antmen, "Aile Bakanlığı ise verdiği yanıtta bağış paralarının akıbetinin internet sitelerinde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitelerinde yapılan incelemelerde paraların akıbetinin, nereye nasıl harcandığının, kimlere verildiğinin, faiz gelirlerinin durumu hakkında bir bilgi veya içeriğe de rastlamadık” ifadelerini kullandı.

HESAP VERMEK NAMUS BORÇLARI

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında, kampanyanın resmi web sitesinde yer alan son bilgilere göre 2 milyar 105 milyon TL bağış toplandığı bilgisini de veren CHP’li Antmen, “Deprem vergileri ortada yok, 15 Temmuz şehitleri için toplanan para ortada yok , hatta azalmaya başladı, Beşiktaş katliamında yitirdiğimiz polis ve vatandaşlarımız için toplanan para da ortada yok. Vatandaşına hesap vermek devleti yönetenlerin hem Anayasal görevi hem de namus borcudur" dedi.

(BİRGÜN)