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Cidde saldırısını IŞİD üstlendi

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Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Fransız konsolosun da katıldığı törene düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD saldırıda hedefin Fransız konsolos olduğunu duyurdu.
Cidde saldırısını IŞİD üstlendi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik düzenlenen, Fransız konsolosun da katıldığı anma törenine yapılan saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD'in sosyal medya yayın organı Amaq'tan yapılan açıklamada, IŞİD savaşçılarının anma törenine patlayıcı yerleştirerek infilak ettirdiği savunuldu. Açıklamada saldırının öncelikle Fransız konsolosa yönelik olduğu belirtilerek, gerekçe olarak "Fransız hükümetinin Muhammed Peygamber karikatürlerini yaymakta ısrar etmesi" gösterildi. 

Cidde'de Müslüman olmayanların defnedildiği mezarlıkta dün yapılan anma töreni sırasında düzenlenen saldırıda Yunan konsolosluğundan bir çalışanla Suudi bir güvenlik görevlisi hafif yaralanmıştı.

Cidde'de Ekim ayı sonunda da Fransız Konsolosluğu binası önünde düzenlenen saldırıda bir bekçi yaralanmış, aynı gün radikal İslamcı saldırganlar Nice kentinde üç kişiyi bıçaklayarak öldürmüştü. Cidde'deki Fransız Konsolosluğu bu saldırının ardından Suudi Arabistan'daki bütün Fransızlara "çok dikkatli olmaları" çağrısı yapmıştı.

Fransa'ya Muhammed Peygamber karikatürleri nedeniyle bir süredir bazı Müslüman ülkeler tepkili. Paris'te derste Muhammed Peygamber karikatürleri kullanan bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karikatürü savunan açıklamalar yapmıştı. Bu açıklama sonrasında bazı Müslüman ülkelerde Fransa'yı protesto gösterileri düzenlenmişti. Suudi Arabistan da Muhammed Peygamber karikatürlerini kınayarak, "aşağılayıcı" ifadesini kullanmıştı.

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