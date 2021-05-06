Çift aşı Çift PCR ile karantinasız girişler Haziran'da değerlendirilecek

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.
Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacaktır.
TÜM KARARLAR İÇİN TIKLAYIN: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.