Çiftçiler Birliği kuraklık ödemelerinin yapılmasını istedi

Kelle, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun borçlanma niteliği taşıyan bu uygulamaya onay vermediğini savundu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, kuraklık ödemeleri konusunda bir kez daha anlaşmazlık yaşanması ve uzlaşılamamasının sabırları taşırma noktasına getirdiğini belirterek, “Başbakan, Tarım Bakanı ve Maliye Bakanı arasında yaşanan sıkıntıların faturasının üreticilere çıkarılmak istendiğini” bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 17 Ocak’ta ödemeyi taahhüt ettiği kuraklık ödemelerini halen yapmamasının üreticileri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Kelle, kuraklık ödemeleri ve üreticilerin desteklenmesi için alınan kaynağın akıbetinin ne olduğu açıklanmazken, Genel Tarım Sigortası’na kuraklık ödemeleri için avans adı altında kaynak aktarılmaya çalışılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.,

Kelle, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun borçlanma niteliği taşıyan bu uygulamaya onay vermediğini savundu.

Kelle, “Fon’un kaynaklarının neler olduğu ve ne şekilde harcanabileceği kendi yasası ile belirlenmiştir. Fon’un işleyişini tamamen kaybedeceği ve kapanma noktasına geleceği uygulamaları Birliğimizin de kabul etmesi mümkün değildir” dedi.

Hükümetten beklentilerinin daha önceden yaratılan kaynak ile kuraklık ödemelerinin vakit kaybetmeden yapılması olduğunu belirten Kelle, “Hükümet çiftçiye bugün gereklidir. Bugün çiftçinin, köylünün, üreticinin yanında olmayan, olamayan bir hükümetin de yarını yoktur” dedi.