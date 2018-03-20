Çiftlik Bank'ın milyonları KKTC'den kaçırıldı

Türkiye’de on binlerce kişiyi dolandıran Çiflik Bank’a yatırım yapanların milyonlarca lirası KKTC’de Serbest Liman’da kurulan ve PK 468 numaralı adreste faaliyet gösteren “Fame Game Software” isimli şirket üzerinden kaçırıldığı ortaya çıktı.

62 binden fazla kişinin 200 milyonun üzerinde para kaptırdığı Çiflik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, vergiden kaçınmak amacıyla şirketin merkezinin Kuzey Kıbrıs'ta kurulduğunu aktarmıştı.

KIBRIS Ekonomi’nin yaptığı araştırmalara göre milyonlarca liranın buharlaştırıldığı Fame Game şirketi E.A isimli muhasebe şirketi tarafından kuruldu. Daha sonra bu muhasebe şirketi dolandırıcı şirketle bağlarını kesti. Şirketin muhasebeciliğini ise ülkede faaliyet gösteren K.B. isimli muhasebecinin şirketi üstlendi.

Elde ettiğimiz bilgilere göre, bu şirketin kurulabilmesi için önce KKTC Serbest Liman Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu. Başvuru, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na gönderildi. Başvuruyu inceleyen bakanlık bunu uygun bularak, şirketin kurulması için Bakanlar Kurulu’na sevk etti.

Bakanlar Kurulu 27 Mart 2017 tarihinde H(K-1) 8332017 sayılı kararla Fame Game Software şirketinin kurulmasına onay verdi.

Serbest Liman’da yer verilemeyen şirket, “Posta Kutusu 648” adresiyle faaliyete başladı. Serbest Liman’da kurulu 800’e yakın şirket olduğu için bunların hepsine herhangi bir alan verilemiyor. Bu nedenle kuruluna şirketlerin büyük çoğunluğunun Serbest Liman içindeki faaliyeti sadece “posta kutusu” adresine sahip olmakla sınırlı kalıyor. Faaliyetlerin neredeyse tümü liman dışında gerçekleşiyor.

Önce Fame Game’e sonra Aydın’ın cebine

Türkiye basınında çıkan haberlere göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Uruguay’a kaçan şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ta toplanan paranın büyük bölümünü KKTC’de kurulan Fame Game şirketine oradan da kendisinin ve eşinin şahsi hesaplarına aktardığını tespit etti. Aydın’ın reel yatırımlar dediği üç şirketin de zararda olduğu ortaya çıktı.

SPK raporuna göre, Çiftlik Bank ödeme sistemi ‘Papara’ kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon lira topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon lira ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon lira Kıbrıs’a aktarıldı. ‘Papara’ dışında ‘G-pay’ ve ‘Epin’ gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs’a yaklaşık 120 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

Papara hesaplarını inceleyen SPK, piyasadan toplanan paranın 86.6 milyon lirasının Fame Game’in KKTC’deki hesabına aktarıldığını daha sonra bu paranın 42.3 milyon lirasının Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın şahsi hesaplarına transfer edildiğini saptadı.

KKTC merkezli olduğu iddia edilen Çiflik Bank’ın, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyordu. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

“Çiftlik Bank, sadece buz dağının görünen yüzü”

Türkiye’deki bilişim uzmanları, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiden para toplayan Çiftlik Bank'a benzeyen organizasyonların maddi kayıpların yanı sıra kişisel veri güvenliğini de tehdit ettiğini bildirdi. Bu tür organizasyonlara KKTC’de rastlandığı biliniyor.

Uzmanlar, Çiftlik Bank'a benzeyen sistemlerle insanlardan para toplayan organizasyonların maddi kayıpların yanı sıra kişisel veri güvenliğini de tehdit ettiğini belirterek, "Sanal alemde oyunlar üzerinden para kazandırdığını vadeden değişik platformlar da mevcut. Ancak bunların geri dönüşü ciddi anlamda büyük risk taşıyor. İnsanların yatırdıklarını kar miktarlarıyla almasını bırakın, ana paralarına dahi ulaşamayacakları noktaya geliyorlar" uyarısında bulunuyor.

Kişisel verilerin güvenliğinin de tehlikeye atıldığına işaret eden uzmanlar, bu riskli durumun, hem para verip alamamaya hem de kredi kartı dolandırıcılığına zemin hazırladığını, belirtiyor. Uzmanlara göre, “Siz kredi kartı bilgilerini verdiğinizde o kartın hangi mecralarda kullanacağını bilemezsiniz, risk oluşma durumunda bu kişilere de ulaşamazsınız."

On binlerce kişi nasıl dolandırıldı?

Türkiye'de son saadet zinciri mağduriyeti Çiftlik Bank ile yaşandı. Kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank ile ilgili olarak şimdiye kadar 3 kişi tutuklandı.

Çiftlik Bank'a ait Tekirdağ'daki çiftlikte arama gerçekleşirken İnegöl'deki tesiste yer alan mal varlıklarına el konuldu. Yakın zamanda şirketin bütün tesislerine kayyum atanacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe servisi binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığının nasıl gerçekleştiğini derledi:

1. Çiftlik Bank nedir?

Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu. Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu. Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapmanız gerekiyordu.

Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirdiğiniz hayvanlar karşılığında para kazanmak için oyunun Papara adı verilen dijital para sistemini kullanıyordunuz.

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu.

Aynı zamanda bu tesislerden elde edildiği iddia edilen ürünler açılan bayilerde satışa çıkarıldı. Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kar ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

2. Çiftlik Bank'a ne kadar para yatırıldı?

SPK raporuna göre Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladığı aktarıldı. 62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapılırken kalan 113,4 milyon TL'nin KKTC’de kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı, oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına gönderildiği ifade edildi.

Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

3. Sistem ne zaman çöktü?

Kamuoyunda Çiftlik Bank ile ilgili ortaya çıkan soru işaretleri ve oyuna para aktaran kullanıcıların şikayetleri son aylarda şiddetlendi. SPK geçen yılın sonlarında suç duyurusunda bulunmuştu.

Çiftlik Bank da iddiaların üzerine bu yılın başında saadet zinciri olmadıklarını kanıtlamak için üye alımına son verdiklerini duyurdu. Ardından şirket, bankaların iddialar üzerine kendileriyle çalışmadığını ve ödeme yapamadıklarını duyurdu. Son olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 kişinin başvurusu üzerine Çiftlik Bank ile ilgili olarak "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

4. Saadet zinciri nedir?

Türkiye'de saadet zinciri olarak bilinen sisteme genel olarak piramit satış sistemi deniyor. Ponzi Şeması ya da Ponzi Oyunu olarak da literatüre geçen ilk piramit satış sistemi, 1919 yılında Charles Ponzi'nin geliştirdiği uluslararası kupon ödemeleri sistemi ile ortaya çıktı. Uluslararası geri ödeme kuponlarının ülkeler arası fiyat farklılığından kâr etmek amacıyla kurulan sisteme göre ne kadar kişi girerse elde edilecek kâr artıyordu.

Ancak piramit olarak büyüyen sistem ile ilgili endişelerin artması ve nakit akışının kesilmesiyle sistem çöktü.

5. Türkiye'de daha önce de böyle dolandırıcılıklar yaşandı mı?

Türkiye'de daha önce Hakan Kenan Şeranoğlu tarafından kurulan Titan zincirine 1990'larda 30 binden fazla kişi para kaptırmıştı. 2006 yılında ölen Selçuk Parsadan ise Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak biliniyor. Parsadan, eski siyasetçiler Süleyman Demirel ve Tansu Çiller dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi sahte kimliklerle dolandırmıştı. Fadıl Akgündüz ise otomotiv ve inşaat sektörlerinde iş yaptığını iddia ederek, yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlardan büyük paralar vurdu. Bir başka dolandırıcılık hikayesi ise YİMPAŞ ile yaşandı. YİMPAŞ binlerce kişiden milyonlarca lira topladı, kurucuları bu parayı zimmetlerine geçirmekle suçlandı.

6. Türkiye'de başka saadet zinciri var mı?

TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye göre Türkiye'de Çiftlik Bank gibi 11 tane daha 'saadet zinciri' var.