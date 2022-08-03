Çığır açan çalışma… Sırt ağrıları ilaçsız tedavi edilebilecek

Yeni yapılan bir çalışma, sırt ağrısı çeken insanlara uygulanacak ve beyni "yeniden eğiten" ilaçsız bir tedavinin, ağrı kesicilere göre daha uzun süreli rahatlama sağlayabileceğini ortaya koydu.

Bel ve sırt ağrısına yönelik geleneksel terapiler, diske sıvı enjekte etmek, eklemleri manipüle etmek, kasları güçlendirmek veya ameliyat gibi seçeneklere odaklanıyor.

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden araştırmacılar ise, yeni geliştirdikleri ilaçsız tedaviyi kronik bel ağrısı olan 276 hasta üzerinde test etti. Katılımcıların yaş ortalaması 46 idi ve kadın-erkek oranı dengeliydi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, katılımcılar, sırt ağrısının fiziksel bir sorundan ziyade nasıl sinir sisteminin değiştirilebilir bir sorunu olduğunu öğreten fizik seansları yaptılar.

Bu süreçte, diğer insanların eğilip ayağa kalktığı videoları da izlediler.

Araştırmacılar, bunun nedeninin, sadece hareketleri düşünmenin, onları gerçekten yapmakla bazılarını harekete geçirebileceğini söylüyor.

TEDAVİ SONRASI AĞRI SKORLARI DÜŞTÜ

Acılarını farklı bir ışık altında değerlendirmeyi öğrendikten sonra, katılımcılar squat ve lunge gibi daha karmaşık hareketleri denemeye başladılar.

18 hafta sonra, katılımcılardan sırt ağrılarını 10 üzerinden derecelendirmeleri istendi ve bu, çalışmanın başlangıcındaki puanla karşılaştırıldı.

Hastaların yeniden eğitildiklerinde, ağrı skorlarının ortalama olarak 5.6’dan 3.1’e düştüğü görüldü.

Araştırmacılar, “Tedavi sonrasında insanlar daha mutluydu, sırtlarının daha iyi olduğunu ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğunu bildirdiler.”

“Ayrıca bu etkilerin uzun vadede sürdürüldüğü görülüyor; iki kat daha fazla insan tamamen iyileşti.”

“Bel ağrısı için çok az tedavi uzun vadeli faydalar gösteriyor, ancak denemeye katılanlar bir yıl sonra yaşam kalitelerinin arttığını bildirdiler” dedi.