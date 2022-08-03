  • BIST 2.684,46
  • Altın 1016.995
  • Dolar 17.9535
  • Euro 18.2285
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Çığır açan çalışma… Sırt ağrıları ilaçsız tedavi edilebilecek

» »
Yeni yapılan bir çalışma, sırt ağrısı çeken insanlara uygulanacak ve beyni "yeniden eğiten" ilaçsız bir tedavinin, ağrı kesicilere göre daha uzun süreli rahatlama sağlayabileceğini ortaya koydu.
Çığır açan çalışma… Sırt ağrıları ilaçsız tedavi edilebilecek

Bel ve sırt ağrısına yönelik geleneksel terapiler, diske sıvı enjekte etmek, eklemleri manipüle etmek, kasları güçlendirmek veya ameliyat gibi seçeneklere odaklanıyor.

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden araştırmacılar ise, yeni geliştirdikleri ilaçsız tedaviyi kronik bel ağrısı olan 276 hasta üzerinde test etti. Katılımcıların yaş ortalaması 46 idi ve kadın-erkek oranı dengeliydi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, katılımcılar, sırt ağrısının fiziksel bir sorundan ziyade nasıl sinir sisteminin değiştirilebilir bir sorunu olduğunu öğreten fizik seansları yaptılar.

Bu süreçte, diğer insanların eğilip ayağa kalktığı videoları da izlediler.

Araştırmacılar, bunun nedeninin, sadece hareketleri düşünmenin, onları gerçekten yapmakla bazılarını harekete geçirebileceğini söylüyor.

TEDAVİ SONRASI AĞRI SKORLARI DÜŞTÜ

Acılarını farklı bir ışık altında değerlendirmeyi öğrendikten sonra, katılımcılar squat ve lunge gibi daha karmaşık hareketleri denemeye başladılar.

18 hafta sonra, katılımcılardan sırt ağrılarını 10 üzerinden derecelendirmeleri istendi ve bu, çalışmanın başlangıcındaki puanla karşılaştırıldı.

Hastaların yeniden eğitildiklerinde, ağrı skorlarının ortalama olarak 5.6’dan 3.1’e düştüğü görüldü.

Araştırmacılar, “Tedavi sonrasında insanlar daha mutluydu, sırtlarının daha iyi olduğunu ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğunu bildirdiler.”

“Ayrıca bu etkilerin uzun vadede sürdürüldüğü görülüyor; iki kat daha fazla insan tamamen iyileşti.”

“Bel ağrısı için çok az tedavi uzun vadeli faydalar gösteriyor, ancak denemeye katılanlar bir yıl sonra yaşam kalitelerinin arttığını bildirdiler” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her gün hamburger ve patates kızartması yemek Alzheimer riskini artırıyor02 Ağustos 2022 Salı 21:54
  • Covid sonrası karın ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyarıyor…02 Ağustos 2022 Salı 20:26
  • Uzman açıkladı… Kalp krizinin tedavisi aktivite terapisinde mi yatıyor?02 Ağustos 2022 Salı 18:43
  • Milyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı02 Ağustos 2022 Salı 12:07
  • Yaz hamilelerinin mutlaka dikkat etmesi gerekenler02 Ağustos 2022 Salı 10:35
  • Sağlıksız Beslenme ve Kilo Kalp Spazmına Sebep Oluyor!02 Ağustos 2022 Salı 09:40
  • Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti02 Ağustos 2022 Salı 09:17
  • Uzmanlar uyardı: Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri01 Ağustos 2022 Pazartesi 21:22
  • Coronada 4. doz aşılar ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 19:20
  • Maske tekrar zorunlu mu olacak?01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti