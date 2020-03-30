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Çin'de 20 Eyalette Son 4 Haftada Yeni Kovid-19 Vakası Görülmedi

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Çin'de 20 Eyalette Son 4 Haftada Yeni Kovid-19 Vakası Görülmedi
Çin'de 20 Eyalette Son 4 Haftada Yeni Kovid-19 Vakası Görülmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de, ana karaya bağlı 31 eyaletin 20'sinde son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmediği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de, ana karaya bağlı 31 eyaletin 20'sinde son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

Ayrıca 6 eyalette de son 2 hafta yurt içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmedi.

Komisyon Sözcüsü Mi Feng, yerel yönetimlerden, salgın önleme ve kontrol tedbirlerini sürdürmelerini ve yurt dışı kaynaklı vakaların artışına karşı ihtiyatlı olarak yeni bir yurt içi salgının ortaya çıkmasını önlemelerini istedi. 

Çin'de son 24 saatte 31 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan yalnızca Gansu eyaletinde görülen bir vaka yurt içi kaynaklıydı. Diğer vakaların tümü, yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişilerdi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 hastası 4 kişi hayatını kaybetti, 322 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 470'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 304'e ulaştı. 75 bin 770 hasta ise iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.

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