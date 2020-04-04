Çin’de 4 Nisan ulusal yas olarak ilan edildi

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

Ülkede kabine işlevi gören Devlet Konseyi 4 Nisan’ın salgınında hayatını kaybedenler anısına ulusal yas olarak ilan edildiğni duyurdu. Ülke genelinde yerel saatle 10:00’da 3 dakikalık saygı duruşu yapılacağı ve sirenlerin çalınacağı bildirilen konsey açıklamasında ülke genelinde ve farklı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde de bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

Çin, ana karasında dün Covid-19 salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu, can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini, salgının yol açtığı toplam can kaybının 3 bin 322’ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, Çin ana karasında dün 31 yeni Covid-19 vakasının da kayıtlara geçtiği belirtildi. Yeni vakalardan ikisinin yerel, 29 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğu aktarıldı.

Komisyon, Çin’de korona salgınında toplam vaka sayısı 81 bin 620’ye yükseldiğini de açıkladı. Açıklamada taburcu edilen hasta sayısı da belirtildi, Çin’deki hastanelerden dün taburcu edilem 163 Covid-19 hastası ile taburcu edilen kişi sayısının 76 bin 571’e çıktığı ifade edildi.