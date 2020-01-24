  • BIST 122.142
  • Altın 300,669
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Çin'de coronavirüsünden 33 milyon insan karantina altında

» »
Çin'de coronavirüsünden 33 milyon insan karantina altında
Çin'de coronavirüsünden 33 milyon insan karantina altında

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 26 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü 10 kentte toplu ulaşım geçici olarak durduruldu. 10 kentte toplam 33 milyon insan karantina altına alındı. Hastaneler yetersiz kalırken, Çin Maliye Bakanlığı, Wuhan'daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan (144 milyon dolar) tesis etti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan coronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi.

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

Wuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 10’a çıktı. Eyaletteki Wuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Ayrıca bazı kentlerde, petrol ofisi, hastane, eczane ve marketlerin dışında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına ara verildi. Bununla birlikte bazı şehirler arası otobanlar ulaşıma kısmen açık bırakıldı.

Hubey Eyalet Hükümeti’nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm turizm acentelerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihlerinin ertelendiği, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinlerinin iptal edildiği vurgulandı.

Bu arada Çin Maliye Bakanlığı, Wuhan’daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan (144 milyon dolar) tahsis etti.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de başlayan koranavirüs 8 ülkede görüldü23 Ocak 2020 Perşembe 20:47
  • Dolandırıcıların yeni hedefi ‘jigolo adayı’ gençler23 Ocak 2020 Perşembe 20:00
  • ‘Bipolar’ teşhisiyle verilen ilacı içti, vücudunda yanıklar oluştu, görme yetisini kaybetti23 Ocak 2020 Perşembe 19:36
  • Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor23 Ocak 2020 Perşembe 19:33
  • Bilim insanları açıkladı: Stres nasıl saçları beyazlatıyor?23 Ocak 2020 Perşembe 19:28
  • Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Hakkında Bilgi Verildi23 Ocak 2020 Perşembe 16:03
  • Çin'de ortaya çıkan yeni virüs hakkında neler biliniyor?23 Ocak 2020 Perşembe 12:53
  • Tabipler Odası’ndan gıda güvenliği ile ilgili konferans23 Ocak 2020 Perşembe 10:31
  • Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları için tedavi ve araştırma merkezi basına tanıtıldı22 Ocak 2020 Çarşamba 16:39
  • Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli22 Ocak 2020 Çarşamba 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti