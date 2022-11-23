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Çin’de dinozor ayak izleri bulundu

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Çin'in doğusundaki Longyan şehrine bağlı Shanghang ilçesinde, iyi korunmuş dinozor ayak izleri gün ışığına çıkarıldı.
Çin’de dinozor ayak izleri bulundu

Paleontoloji ve fosiller uzman komitesinden uzmanlar, iyi korunmuş dinozor izlerinin bu kadar geniş bir alanda keşfedilmesinin dünya çapında nadir olduğunu söyledi.

Fosiller, sauropod ve theropod dinozor ayak izlerini ve o zamanki göl fasiyeslerinin tortul ortamı hakkında önemli ipuçları veriyor. Yapılan keşif, altı dinozor türüne ait 30’dan fazla ayak izini gösteriyor.

Araştırmacılar, bu fosillerin hem miktar hem de netlik açısından oldukça nadir olduğunu, bu da onları geç Kretase dinozorlarının yaşam alışkanlıkları ve yaşam ortamlarının incelenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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