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Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var

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Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var

Çin'in başkent Pekin'de bıçaklı saldırganın bir ilkokulda 20 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre Pekin'in Şiçıng bölgesindeki Şüenvu Normal İlkokulu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 20 öğrenci yaralandı. 

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

Güvenlik birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığı kaydedildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi. 

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