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Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

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Çin, ABD menşeli ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasına dün gece yarısı başladı. Pekin yönetimi kararı, ABD'nin Çin mallarına yönelik ek gümrük vergisi uygulaması üzerine misilleme olarak aldı.
Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarması üzerine misilleme kararı alan Çin, ABD'ye dün gece yarısından itibaren ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin de ABD gibi, bu ülkeden ithal edilecek ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi talep ediyor.

Uygulamanın, yaklaşık 60 milyar dolar değerindeki ürünleri etkileyeceği belirtiliyor. Özellikle ABD'den ithal edilen spor malzemeleri, müzik aletleri ve şaraplar ek gümrük vergisinden etkilenecek.

ABD, üç hafta önce Çin'den ithal edilen yaklaşık 200 milyar dolarlık ürüne ek vergi uygulamasına geçmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlere ise yüzde 1700'ü aşan oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Uzlaşı umudu G20'de

Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak kabul edilen ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık yaklaşık bir yıl önce başladı. Uzmanlara göre iki ülkenin tavrı, hem ABD hem de Çin ekonomisine zarar veriyor. Çin ekonomisine olumsuz etkileri ise şu sıralarda hafif de olsa hissedilmeye başladı.

Olumsuz havanın tersine dönmesi için en büyük umut ise Haziran sonundaki G20 zirvesi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping, bu zirvede bir araya gelecekler. Ancak iki liderin ticari anlaşmazlıkları görüşmek amacıyla özel bir görüşme yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

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