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Çin'in Hubey bölgesinde koronavirüs karantinası sona eriyor

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sıfır noktası Vuhan'da karantina sona eriyor.
Çin'in Hubey bölgesinde koronavirüs karantinası sona eriyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sıfır noktası Vuhan'da karantina sona eriyor.

Pekin yönetimi dünya çapında salgına dönüşen koronavirüsün merkez üssü olan Hubei eyaletinde karantina yasaklarını 25 Mart itibarıyla kaldıracaklarını açıkladı.

Otoriteler eyaletin başkenti Vuhan'da karantina önlemlerinin 8 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Virüs salgını aralık ayı başlarında ilk kez Vuhan'da ortaya çıkmıştı.

Yetkililer bu salgına bölgede yaşayan 60 milyona yakın insanı karantinaya alarak önlemleri hayata geçirmişti.

Hubey eyaletinde 67 bin 801 corona virüs vakası bildirildi ve hastalığa bağlı semptomlar nedeniyle 3 bin 160 insan yaşamını yitirdi.

Ancak son bir haftada Hubei'de yeni vaka sayısı ciddi şekilde azaldı ve hiç görülmemeye başlandı.

Çin anakarasında yaklaşık 82 bin kişi enfekte oldu, bunlardan 3 bin 277'si öldü ve 73 binden fazla insan iyileşti ve taburcu edildi.

Bölge, 23 Ocak tarihinden beri sert karantina önlemleri altındaydı.

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