  • BIST 2.038,16
  • Altın 802.78571
  • Dolar 13.6187
  • Euro 15.4654
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

CMC’de Çiftler Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli-Özcan Bundak

» »
CMC’de Çiftler Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli-Özcan Bundak...
CMC’de Çiftler Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli-Özcan Bundak

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 13 Şubat Pazar gün yapılan ve farklı bir format olan, çiftlerin her birinin aldığı Stableford puanının toplamı alınarak skorun belirlendiği Pairs-Aggregate Scor Stableford Golf Turnuvası’nda 72 Puan ile Gülay Garabli-Özcan Bundak çifti şampiyon oldu.


Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 90’i baz alınarak oynanan turnuvada 71 Puan ile Hasan Garabli-Hasan Öztoprak çifti ikinci olurken, Olgun Emirzade-Mahmut Kahraman çifti ise 65 Puan ile üçüncü oldu.


Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Karşılaşmaları08 Şubat 2022 Salı 16:49
  • KKTF Gözlemci Hakem Kursu Başlıyor07 Şubat 2022 Pazartesi 19:18
  • CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade07 Şubat 2022 Pazartesi 18:49
  • Doğan Tilki Anısına Kadınlar Masa Tenisi Şampiyonası Düzenlendi06 Şubat 2022 Pazar 10:37
  • Türk Milli Fatih Arda İpcioğlu 2022 Pekin’de Elemeleri Geçti05 Şubat 2022 Cumartesi 11:48
  • KKTF 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Başlıyor02 Şubat 2022 Çarşamba 19:20
  • Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu31 Ocak 2022 Pazartesi 19:13
  • NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 1. Hafta Sonuçları31 Ocak 2022 Pazartesi 18:33
  • Avustralya Açık'ta Tek Erkeklerde Şampiyon Rafael Nadal30 Ocak 2022 Pazar 17:55
  • Duatlonda Zafer Metin Kuşkurdan’ın30 Ocak 2022 Pazar 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti