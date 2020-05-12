Çocuklarının Bacaklarına Sıcak Bıçak Değdiren Anne Teminatla Serbest Kaldı

1 Mayıs 2020 tarihinde Gazimağusa’da birlikte ikamet ettiği 5 ve 6 yaşlarındaki kızlarının bacaklarına yaramaz yaptıkları gerekçesiyle ocakta ısıttığı bıçağı bastırıp yaralayan T.C .vatandaşı anne Y.B 8.5.20 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanmış ve 9.5.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti

Zanlı bugün 12.5.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuklara kötü işkence yapma ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Engin Yıldız’ ı çağırdı. Yıldız yemin altında verdiği şahadetinde 8.5.2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlının 1.5.20 tarihinde birlikte ikamet ettiği 2,5 ve 6 yaşlarındaki 3 kız çocuğundan 5 yaşındaki D.A ve 6 yaşındaki Z.A isimli kızlarının bacaklarına yaramazlık yaptıkları nedeniyle ocakta ısıttığı bıçağı değdirip yakmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğinin öğrenildiğini söyledi. Bu bilgi ışığında zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını aktaran Yıldız, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve çocuklarının bacaklarındaki yaranın ocak üzerindeki demliğin üzerleri düşmesi sonucu oluştuğu yönünde beyanı olduğunu belirtti.

Sosyal hizmetler dairesi yetkilileri gözetiminde çocukların doktor kontrolünden geçtiğini, bir rapor temin edildiğini, bacaklarında kabuk bağlamış eski yara izi mevcut olduğu, ancak ne şekilde yapıldığı konusunda kes bir bulguya varmanın mümkün olmadığı yönünde beyan belirtildiğine değinen Yıldız, bacaklarındaki yaranın bıçakla ve anneleri tarafından yapıldığı konusundaki her iki çocuğun söylemleri yanında diğer görgü tanıkların ifadesi bu olayı doğrular niteliktedir dedi. 5 ve 6 yaşındaki çocukların zanlının müsaadesi ile babaannelerinin yanında, 2 yaşındaki çocuğun ise yine zanlının izniyle anneannelerinin yanında olduğunu belirten Yıldız, zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliği kabul etmediğine vurgu yaptı.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru Yıldız zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50000’er TL şahsi kefalet senedi ve haftada bir gün polise ispat-ı vüc etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)