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Çok sayıda ilde Cemaat operasyonu: 108 gözaltı kararı

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Çok sayıda ilde düzenlenen Cemaat operasyonlarında 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Çok sayıda ilde Cemaat operasyonu: 108 gözaltı kararı

Cemaat'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı "mahrem hizmetler yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cemaat'in Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması soruşturması"nda 44 kişi için gözaltı kararı aldı.

İstanbul merkezli 7 ilde ise Cemaat'in "mali yapılanması"na yönelik operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i gözaltına alındı. 

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