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Çolakoğlu: Adil ve eşit hizmetten Alaniçi de faydalanacak

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Çolakoğlu: Adil ve eşit hizmetten Alaniçi de faydalanacak
Çolakoğlu: Adil ve eşit hizmetten Alaniçi de faydalanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan adayı, Mağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu ve CTP Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyesi adayları Alaniçi kitle toplantısı gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım olan toplantıda Şifa Çolakoğlu’na Mağusa Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer de eşlik ederken Alaniçi halkının sorunları ve yapacakları projelerden bahsedildi. Çolakoğlu bölge halkının sıkıntılarının dinlendiği toplantıda, önemli konulara değindi. Mağusa Kaymakamlığı yaptığı dönemden bölgenin sorunlarını bildiğini dile getiren Çolakoğlu, bölgede üretimin çok önemli olduğunu, bölgedeki tarım ve hayvancının en büyük sıkıntısının mandıra yolları olduğunu, göreve geldiği takdirde acil eylem planının hazır olduğunu ve bu sıkıntıları çözmek için canla başla mücadele edeceğini söyledi. Çolakoğlu, Yeniboğaziçi Gençlik Merkezi (YEGEM) projesini tüm köylere parça parça yerleştireceğini belirtirken, bölgede bulunan gençlere çağdaş çalışma alanları yaratmanın önemli olduğunu, bunu da bölge muhtarları ile birlikte istişare içinde hayata geçireceklerini belirtti.

Bölgenin kültürel alanda da tarihi bir bölge olduğunu ve bu alanda da çalışmalar yapılacağından bahseden Çolakoğlu, bölge halının sorularına dinleyerek çözüm yollarını hep birlikte bulacaklarını belirtti. Çolakoğlu, adil ve eşit hizmet Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı tüm köylere ulaşacağının sözlerine ekledi.

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