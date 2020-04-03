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#CORONA İki doktorun hızlı test sonucu pozitif çıktı, PCR testleri bekleniyor

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İki doktorun hızlı test sonucu pozitif çıktı, PCR testleri bekleniyor
#CORONA İki doktorun hızlı test sonucu pozitif çıktı, PCR testleri bekleniyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki iki doktorun, Koronavirüs (Covid-19) hızlı test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bunun üzerine her iki doktora da PCR testi yapıldığı, sonuçlarının beklendiği öğrenildi. 

PCR TESTİ NEDİR, MULTİPLEKS PCR TESTİ NEDİR?

PCRpolimeraz chain reaction (poliemeraz zincir reaksiyonu) kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışıdır. Moleküler bir tanı tekniğinin adıdırPCR tekniği, şu anda tanı alanındaki en ileri teknik durumundadır. PCR tekniğinin üstünlüğü, çok az sayıdaki bir mikrobu da tespit edebilmesidir. Çünkü PCR tekniğinin esası, az sayıdaki etkenleri de çoğaltarak ölçülebilir hale getirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle, hastalık etkenleri çok az sayıda olsalar bile, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedirler.

Multipleks PCR testi ise, PCR alanında devrim niteliğinde yeni bir gelişmedir. Multipleks PCR testi ile, zaten üstün bir teknoloji olan PCR tekniği daha ileriye taşınmıştır. Normal PCR Testi ile tek çalışmada tek bir hastalık etkeni saptanabilirken, Multipleks PCR testi ile çok sayıda hastalık etkeni tek bir çalışmada ve kısa sürede saptanabilmektedir. Örneğin, Multipleks PCR ile solunum yollarında 22 virüs ve bakteri, dışkıda ishal yapan 17 virüs, bakteri, parazit, 4-5 saat gibi kısa sürede saptanabilmektedir.

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