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Corona virüs hastalarında çok sayıda anormal antikor tespit edildi!

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Tüm dünyada ani ölümlere yol açan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Corona virüs hastalarında çok sayıda anormal antikor tespit edildi!

Covid-19 virüsü hakkında detaylı araştırmalar sürerken yine dünya genelinde aşı çalışmaları da devam ediyor. Koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemlerini hedef alan yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğu belirtildi. Hastalarla henüz virüsü geçirmeyen kişiler karşılaştırıldı ve hastalarda çok sayıda anormal antikor keşfedildi. Son dakika haberine göre corona virüs belirtilerinin çeşitlilikleri ve hastalığın bazı kişilerde daha ağır geçmesiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmeler ortaya kondu.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Kovid-19 hastalarının, kanlarında istilacı virüsle savaşmak yerine organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef alan çok sayıda yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğunu buldu.

Bilim insanları, hastalardaki ve enfekte olmayan kişilerdeki bağışıklık tepkilerini karşılaştırdı ve ilkinde çok sayıda anormal antikor keşfetti.

Bu tepkimeler antiviral savunmaları bloke ediyor, yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ediyor ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusu ve sindirim sistemine kadar birçok cepheden saldırıyor.

Daha ileri testler, hastaların kanlarında ne kadar çok "otoantikor" varsa, hastalıklarının o kadar kötü olduğunu ortaya koydu.

Kovid-19 hastalarında, benzer şekilde yol açmış antikorların neden olduğu bir otoimmün hastalık olan lupus hastalarından daha fazla antikor vardı.

Yale'de çalışan bir immünobiyolog olan çalışmanın yazarı Aaron Ring, "Kovid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık tepkilerine fiilen müdahale eden otoantikorlar üretiyorlar" dedi.

Araştırmaya göre, çok sayıda başka otoantikor, hastalığı olanlarda hasar gördüğü bilinen vücut kısımlarına saldırıyor.

Bilim insanları, henüz hakem tarafından gözden geçirilip bir dergide yayınlanmayan çalışmada, virüs kapmamış 30 sağlıklı hastane çalışanına kıyaslaKCovid hastalarının "otoantikor reaktivitelerinde dramatik artışlar" olduğunu anlatıyorlar.

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